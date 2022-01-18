Пережившая инсульт Проклова о своем состоянии: «Смогла пообедать сидя»

Пережившая инсульт актриса Елена Проклова рассказала о текущем состоянии своего здоровья. Заслуженная артистка РСФСР призналась, что стала чувствовать себя лучше.

«Сегодня я первый день смогла пообедать сидя. До этого я это делала лежа», — призналась Проклова в беседе с 5-tv.ru.

Актриса рассказала о том, как после случившегося стала ценить простые вещи, которые даны людям с рождения. Она счастлива, что может помнить стихи, слова ролей, дышать и просто-напросто ходить.

«Я могу сказать, что я счастлива, что я по-новому смотрю на все простые вещи, которые человеку даны», — дополнила она.

Достойный уход для восстановления Елене Прокловой обеспечивают не только врачи, но и бывший супруг Андрей Тришин, с которым она провела в браке более 30 лет. Экс-избранник — первый человек, которому Проклова позвонила, когда с ней произошла беда.

«Еле разговаривает, совершенно чужой голос хрипящий и говорит, что ей очень плохо. Я настаиваю, чтобы вызвать скорую», — поделился экс-супруг, вспоминая момент инсульта.

Тогда звезда получила медицинскую помощь, но отказалась ложиться в больницу. Она попала в реанимацию только 10 января, так как ждала очередь в нужную ей клинику.

В результате инсульта пострадала только часть мозжечка, однако болезнь не задела умственные способности знаменитости. Актриса призналась, что стала испытывать проблемы с вестибулярным аппаратом.

«Больше всего боялась стать „овощем“, обузой для близких. Меня все время шатает и тошнит — отвратительно», — рассказала Проклова.

Артистка не собирается покидать сцену и надеется после реабилитации вернуться к своему ремеслу. Однако в ближайшее время, из-за постинсультного состояния, о возвращении на сцену не может идти и речи. Проклова больше не намерена экспериментировать со своим здоровьем и оптимистично настроена на выздоровление. Она обещает восстановиться к началу весны.

«Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии», — поделилась знаменитость в интервью Газете.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывший муж предупреждал Проклову о риске инсульта.