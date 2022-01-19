Умерла актриса из сериала «Петербургские тайны» Екатерина Сибирякова

На 50-м году жизни умерла актриса Екатерина Сибирякова. Зрителям она была известна по ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Две судьбы».

Печальное известие сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором актриса служила почти 30 лет.

«Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Еще со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня — искренняя, сердечная, красивая. Каждая ее роль проникала в сердца зрителей, заставляла сопереживать, думать о ней», — рассказали в учреждении культуры.

О причинах смерти, а также дате и месте прощания пока не сообщается.

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Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года в Москве. Выпускница Школы-студии МХАТ. В 1993 году ее приняли в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, на сцене которого она сыграла множество ярких и запоминающихся ролей. Среди театральных работ Сибиряковой спектакли «Саранча», «Бесприданница», «Антигон», «Дубровский» и многие другие.

Как отметили в театре, все ее героини были объединены одной общей чертой — в каждой из них, вне зависимости от обстоятельств, судьбы, эпохи, было что-то живое и светлое, вызывающее у зрителя неизменное сочувствие, сопереживание и симпатию.

На счету Сибиряковой также роли в популярных отечественных фильмах и сериалах, среди которых «Петербургские тайны», «Две судьбы» и «Любовь по заказу».

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