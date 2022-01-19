В Москве началась панихида по телеведущему Михаилу Зеленскому
Церемония проходит в прощальном зале похоронного дома «Троекурово».
Фото, видео: РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru
В Москве началась панихида по телеведущему Михаилу Зеленскому. Церемония проходит в прощальном зале похоронного дома «Троекурово». Известно, что похоронят журналиста на Троекуровском кладбище.
На кадрах с церемонии видно, что почтить память Зеленского приехало множество его коллег, друзей, близких и знаменитостей. Возле гроба множество цветов, а на экране - кадры с участием популярного телеведущего.
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