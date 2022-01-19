Олимпийскую чемпионку по фехтованию Александру Забелину госпитализировали

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина госпитализирована в одну из московских клиник. По данным 5-tv.ru, 84-летняя спортсменка инфицирована коронавирусом. Кроме прочего, у знаменитости развилась пневмония.

Состояние Александры Забелиной ухудшилось еще 18 января. У спортсменки держалась высокая температура. В настоящее время врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Александра Забелина родилась 11 марта 1937 года в Москве. Занималась гимнастикой, но, получив травму, оставила этот вид спорта. В 1951 году соседский мальчик пригласил ее с собой в секцию фехтования. Так Александра Забелина и взяла в руки рапиру.

В 1956 году спортсменка вошла в сборную команду Советского Союза. В том же году она стала чемпионкой мира в командном первенстве. За свою спортивную карьеру Александра Забелина девять раз становилась чемпионкой мира, из них два раза — в личном первенстве, трижды — обладательницей Кубка Европы и трижды — олимпийской чемпионкой в командном первенстве. Также она неоднократно становилась чемпионкой СССР по фехтованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поэт Анатолий Найман госпитализирован с обширным инсультом.