Поэт Анатолий Найман госпитализирован с обширным инсультом

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 36 295

Переводчику и мемуаристу стало плохо во время выступления в Высшей школе экономики.

Поэт Анатолий Найман госпитализирован с обширным инсультом

Фото: ВКонтакте @gogolcenter

Поэт, переводчик и мемуарист Анатолий Найман госпитализирован с обширным инсультом. По словам его дочери — журналистки Анны Наринской, прозаику стало плохо в ходе доклада на конференции в Высшей школе экономики (ВШЭ). Наследница поэта сообщила о произошедшем на своей странице в Facebook.

«Мы с мамой посоветовались и решили, что следует об этом написать. Вчера, когда Анатолий Генрихович Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в ВШЭ — у него случился обширный инсульт. Он успел сказать всего несколько предложений», — написала Анна Наринская.

Facebook / anna.narinskaya

По данным агентства новостей «Москва», прогнозы медиков относительно состояния Анатолия Наймана неутешительные.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде. Поэт в настоящее время проживает в Москве. Он был соавтором Анны Ахматовой по переводам Джакомо Леопарди и литературным секретарем, написал книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». Кроме прочего, Найман написал сборник стихов «Сентиментальный марш» и стихи к песням детского фильма «Удивительный мальчик».

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