Чем запомнился «главный красавец Франции» Гаспар Ульель?

Гаспара Ульеля называли первым красавцем французского кино и предрекали блестящую карьеру. К 37 годам он вышел за рамки локальной киноиндустрии на международный уровень и появился в американском проекте «Лунный рыцарь». Внезапная смерть шокировала поклонников молодого актера. Каким был путь Гаспара Ульеля к славе, рассказывает 5-tv.ru.

Кинодебют Гаспара Ульеля

Гаспар Ульель родился 25 ноября 1984 года в коммуне в западном пригороде Франции Булонь-Бийанкур. Связанные с модой родители (мать — дизайнер спортивной одежды, отец — стилист) ожидали, что интерес к этой индустрии проявит и сын. Но юный Гаспар с детства хотел стать режиссером. После школы Ульель поступил в университет Сен-Дени, чтобы изучать кинематограф. Тогда он и сыграл в первых постановках.

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Кинодебют актера состоялся в 12 лет. Он сыграл роль в короткометражном фильме «Прозвище», созданием которого занималась известная сценаристка Марина де Ван. Сейчас фильм сложно найти в сети, но в 1999-м он сыграл Гаспару на пользу. Его заметил режиссер Кристоф Ган, который предложил парню эпизодическую роль в мистическом боевике «Братство волка». Позже с предложением обратился Мишель Блан. Результатом совместной работы стала комедия «Целуй, кого хочешь». Франко-итальянскую картину тепло приняли критики, а 18-летнего Гаспара удостоили номинациями сразу в двух национальных премиях в категории «Самый многообещающий молодой актер»: «Сезара» Ульель не получил, но был награжден премией братьев Люмьер. Это был отличный старт для молодого таланта, который еще даже не окончил колледж.

Карьера Гаспара Ульеля

Перспективный артист получил шанс познакомиться с классиками французского кино Андре Тишине и Эммануэль Беар. В фильме Тешине «Заблудшие» он сыграл подростка Ивана, который помогает учительнице выжить во время Второй мировой войны. За роль Ульеля вновь номинировали на «Сезар». Хоть он так и не получил заветную статуэтку, его вес в киноиндустрии увеличивался, а предложений о работе становилось все больше.

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Заветную награду Ульель получил в 2004-м за роль в картине «Долгая помолвка», экранизацию одноименного романа писателя Себастьяна Жапризо. Критики отмечали надломленность солдата Первой мировой войны, которую блестяще передал актер на экране. Картину удалось показать в нескольких странах — Ульель представлял ее и в России. Критики назвали молодого актера «новой жемчужиной французского кино». Тогда Ульелю было всего 20 лет!

Лиричные роли еще в нескольких проектах, положительные герои-мученики… Гаспару удалось поэкспериментировать в роли Ганнибала Лектора для фильма «Ганнибал: Восхождение». Зрителям было сложно угодить — раньше эту роль исполнял Энтони Хопкинс, соперничать с именитым актером было трудно. Картина не принесла успеха, критики отозвались сдержанно об опыте артиста в британском кино.

«Стиль — это я»: Главная роль Гаспара Ульеля

В 2012-м Гаспар Ульель получил роль в биографической картине о жизни дизайнера Ив Сен-Лорана. Его выбрали среди сотен претендентов. Гаспара утвердили несмотря на то, что в то время он был лицом другого модного дома — Chanel.

«Когда я пришел на пробы, то понял, что это лучшая из возможных ролей, которую я могу сыграть, один из самых сложных и глубоких образов, которые мне когда-либо предлагали воплотить. К тому же мне хотелось сыграть более взрослую роль, чем те, которые я получал раньше. Я мечтал о персонаже, который является сложившейся личностью, а не находится в поисках себя», — рассказывал актер.

По словам режиссера, Гаспар Ульель не только внешне был похож на легендарного дизайнера, но и эмоционально. Только утвердив актера на роль, съемочная команда начала подбор исполнителей на другие роли. Для режиссера было важно, чтобы Гаспар в кадре активно взаимодействовал с окружающими, поэтому актера Жереми Ренье утвердили в проект из-за дружбы с актером.

Фото: kinopoisk.ru

Для подготовки к роли Гаспар просмотрел архивные кадры и видеоматериалы с модельером, подробно изучил биографию Сен-Лорана, перенял мимику и жесты дизайнера. Но не стремился подражать модельеру, а сосредоточился на словах и эмоциях.

«Это не совсем настоящий Ив Сен-Лоран. В моем Сен-Лоране больше меня, чем самого кутюрье», — вспоминал Ульель.

Фильм о великом кутюрье не вышел в широком прокате. Его показали на Каннском кинофестивале, в кинотеатрах Франции и Бельгии. Продвижение фильма усложнял друг модельера Пьер Берже, который высказался против проекта. В итоге картина не окупилась, но попала во всевозможные подборки культовых фильмов о моде.

Мечты о режиссуре

После выхода картины об Ив Сен-Лоране Гаспар Ульель мечтал снять собственный фильм. Он долго искал идею, но не мог найти сценарий по душе.

«Я бы очень хотел выразить себя через мой собственный фильм, через собственноручно написанный сценарий. Да, я бы очень хотел написать свой сценарий. Но уж больно трудное дело, требующее особого отношения и особой дисциплины», — сокрушался актер.

Фото: kinopoisk.ru

Он не проявил интерес к мировой киноиндустрии и продолжал сниматься в фильмах французских режиссеров. В 2016-м Гаспар появился в фильме Ксавье Долана «Это всего лишь конец света». Картина не окупилась в прокате, однако критики снова отметили талант Ульеля.

Гаспар Ульель в последние годы

В конце 2018-го Ульель реже появлялся на публике и вел непубличный образ жизни. В числе его избранниц были актриса Марион Котийяр и даже принцесса Монако Шарлотта Казираги. Но счастье он обрел с французской певицей Гаэль Петри. Журналисты сообщали, что в 2016-м у пары родился сын, актер не афишировал эту информацию.

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Последним проектом Гаспара Ульеля стал сериал киновселенной Marvel «Лунный рыцарь». Выхода картины Гаспар так и не дождался, премьера состоится 30 марта. 18 января актера обнаружили без сознания и экстренно госпитализировали после травмы на горнолыжном курорте Франции, где он столкнулся с другим отдыхающим. 19 января Гаспар Ульель умер от травм, полученных при столкновении. Ему было 37 лет.