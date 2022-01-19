Сыгравший молодого Ганнибала Лектора актер Гаспар Ульель погиб в 37 лет

Секс-символ современной Франции актер Гаспар Ульель умер в больнице от полученных травм на 38-м году жизни. О трагедии сообщает РИА Новости.

Известно, что накануне он пострадал на горнолыжном курорте Ла-Розьер в Савойе. Предварительно, он столкнулся с другим лыжником и получил тяжелую травму головы. Когда на место прибыли спасатели, знаменитость был уже без сознания. Через час после падения его доставили вертолетом в больничный центр Гренобля. Однако, спасти Ульеля не удалось.

Гаспар Ульель родился во Франции в 1984 году. Международную известность он приобрел после исполнения главной роли в детективе Жан-Птера Жене «Долгая помолвка». Другой заметной работой актера стала роль молодого Ганнибала Лектора в фильме Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение».

С 2013 года Гаспар Ульель встречается с французской моделью и певицей Гаэпли Пьетри. В феврале 2016 года у пары родился сын.