Умер вернувший в Россию икону Тихвинской Божией матери митрополит Владимир

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 15 080

Святыня, почитаемая в Русской православной церкви чудотворной, была вывезена в США вскоре после войны.

Умер вернувший в Россию икону Тихвинской Божией матери митрополит Владимир

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Умер бывший митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Владимир Котляров скончался в возрасте 93 лет после продолжительного заболевания. Об этом сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).

«Сегодня, час назад, предстал перед Богом наш руководитель, митрополит на покое Владимир (Котляров). Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко!» — написал епископ на своей странице в Facebook.

Именно при непосредственном участии митрополита Владимира удалось вернуть в Россию из США Тихвинскую икону Божией матери, почитаемую в Русской православной церкви чудотворной.

Сначала икона находилась в Иерусалиме, а затем в Константинополе. Позднее, согласно сказаниям, она стала являться верующим до тех пор, пока не достигла реки Тихвинки.

Во время войны икона была вывезена в Ригу, где попала к епископу Иоанну, который и перевез ее в Америку. В 2004 году святыня была торжественно возвращена в Россию делегацией под руководством священнослужителя.

Митрополит Владимир родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан) в семье диакона. В 1948 году окончил Джамбульский статистический техникум и впоследствии поступил в Московскую духовную семинарию.

В октябре 1962 года в качестве наблюдателя от Московского патриархата он присутствовал на заседаниях II Ватиканского Собора в Риме. Впоследствии был представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве в сане епископа, постпредом патриарха Московского при патриархе Антиохийском в Дамаске.

С 1995 по 2014 год был управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией, также являлся постоянным членом Священного синода РПЦ. Позднее был определен на покой в Александро-Невскую Лавру.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти актрисы из сериала «Петербургские тайны» Екатерины Сибиряковой.

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