Моргенштерн перепугал фанатов сообщением о болезни: «Господа, я слег»
При этом, какой именно недуг поразил знаменитость — остается загадкой.
Фото: Instagram @morgen_shtern
Рэпер Алишер Моргенштерн неожиданно встревожил фанатов новостью о проблемах со здоровьем. По словам музыканта, он даже вынужден взять паузу и не сможет какое-то время выходить на связь с поклонниками. При этом, какой именно недуг его поразил — остается загадкой. Таинственное послание знаменитость оставил в сторис аккаунта в Instagram.
«Господа, я слег. Здоровье отсутствует. Меня пару дней не будет на связи. Спасибо, я умер», — витиевато выразился эпатажный рэпер.
Стоит отметить, что скандально известный исполнитель покинул Россию еще в ноябре. Вместе с супругой Диларой Зинатуллиной он перебрался в Минск. Однако в белорусской столице звездная парочка надолго не задержалась и вскоре они уже грелись под жарким солнцем Дубая.
В декабре появились слухи о возможном возвращении Моргенштерна. Правда, вскоре концертный директор рэпера Владимир Шавгулидзе опроверг эту информацию отметив, что его высказывание о прилете музыканта в Москву были всего лишь иронией.
Между тем, побег знаменитости многие связывают с повышенным вниманием к его персоне со стороны Следственного комитета, пишет StarHit.ru. Так, осенью его клип на песню PABLO СК РФ проверял на наличие факта пропаганды наркотиков.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как сам Моргенштерн объяснил свой побег в Дубай.
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