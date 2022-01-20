Держались за руки: Акиньшина сопровождала Козловского на премьере его сериала

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 1 525

Акиньшина и Козловский держались за руки на премьере сериала «Карамора»

Держались за руки: Акиньшина сопровождала Козловского на премьере его сериала

Фото: Instagram @akinshok2013

По слухам, между звездами уже давно закрутился роман.

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина вышли вместе в свет. Коллега знаменитости по сериалу «Чернобыль» сопровождала его на премьере сериала «Карамора», которая прошла в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Срежиссированный Козловским проект рассказывает о событиях дореволюционной России и, безусловно, является важным для артиста, поскольку в нем он сыграл главную роль. 

Как отмечает KP.RU, парочка старалась держаться подальше от папарацци и вместе не позировала журналистам, однако гости мероприятия заметили, что Козловский с Акиньшиной все время находились рядом и даже держались за руки. 

По слухам, роман знаменитостей завязался еще во время съемок «Чернобыля», однако главные герои сплетен слухи о своих отношениях пока никак не комментировали. 

+2° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.87
0.54 87.13
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:40
Какие соки разжижают кровь и предотвращают образование тромбов
5:29
Билл Гейтс спрогнозировал пандемию опаснее коронавирусной
5:15
Зловещие периоды: как коридоры затмений в 2022 году изменят жизнь людей
4:50
Силы ДНР получили данные о подготовке армией Украины диверсий у линии соприкосновения
4:40
Не на своем месте: нумеролог рассказал об истинном предназначении Бузовой и Волочковой
4:29
ТОП-5 имен девочек, обладательницы которых очаровывают с первых секунд

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака
Иоанн Креститель: что можно и нельзя делать 20 января
Назарбаев появился перед нацией и опроверг слухи об отъезде из Казахстана
Назван самый доступный фрукт, разжижающий кровь и предотвращающий тромбоз

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год