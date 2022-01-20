Держались за руки: Акиньшина сопровождала Козловского на премьере его сериала

По слухам, между звездами уже давно закрутился роман.

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина вышли вместе в свет. Коллега знаменитости по сериалу «Чернобыль» сопровождала его на премьере сериала «Карамора», которая прошла в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». Срежиссированный Козловским проект рассказывает о событиях дореволюционной России и, безусловно, является важным для артиста, поскольку в нем он сыграл главную роль.

Как отмечает KP.RU, парочка старалась держаться подальше от папарацци и вместе не позировала журналистам, однако гости мероприятия заметили, что Козловский с Акиньшиной все время находились рядом и даже держались за руки.

По слухам, роман знаменитостей завязался еще во время съемок «Чернобыля», однако главные герои сплетен слухи о своих отношениях пока никак не комментировали.