Какие соки разжижают кровь и предотвращают образование тромбов

Густая кровь может стать причиной многих опасных и даже неизлечимых заболеваний. Среди них варикозное расширение вен, тромбоз и инсульт. Предотвратить печальные последствия могут помочь рекомендации врача и прием соответствующих препаратов. Однако есть несколько природных лекарств, которые помогают разжижать кровь. Речь идет о ягодных соках.

Малиновый сок

Этот напиток может послужить вам отличным заменителем аспирина, ведь он содержит в себе большую концентрацию ацетилсалициловой кислоты, которая справляется с жаром и разжижает кровь. Также этот продукт содержит калий, который препятствует свертываемости крови.

Клубничный сок

Клубничный сок содержит практически те же самые микроэлементы, которые понижают риск образования тромбов. Только нужно быть осторожными, ведь вы можете страдать аллергией.

Смородиновый сок

Смородиновый сок способствует снижению жара, отечности и стимулирует нервную систему. Сама ягода содержит в себе большое количество органических кислот, которые препятствуют образованию густой крови.

Клюквенный сок

Этот продукт богат большим количеством витаминов и микроэлементов, поэтому клюквенный сок — это отличное противовоспалительное средство. Входящая в его состав кислота способствует предотвращению свертывания крови.

Вишневый сок

Напиток, который содержит в себе практически все микроэлементы, необходимые для разжижения густой крови. По эффективности своего действия его можно сравнить малиновым и клубничным соком.

Гранатовый сок

Обычно гранатовый сок рекомендуют больным анемией. Примерная дозировка — один стакан в день. Благодаря этому продукту значительно снижается риск разрыва кровеносных сосудов, улучшается кровообращение и разжижается кровь. Гранатовый сок способствует выводу из организма токсинов и шлаков, отмечает сайт Сибкрай.ru.

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