Рыльце в пушку: Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Бербок
Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Германии Бербок
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Глава партии «Зеленых» привыкла бросаться обвинениями в адрес России, однако и сама может оказаться нечиста на руку.
Прокуратура Берлина предъявила главе МИД Германии Анналене Бербок обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, начато расследование. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник.
По его данным, руководство партии «Союз-90/Зеленые» заподозрили в незаконном получении средств, выделенных на поддержку населения в условиях пандемии.
«Предмет процесса — ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», — уточняет издание.
В публикации указано, что сумма полученных незаконным путем средств составляет 1,5 тысячи евро на человека. Соответствующую информацию надзорному органу предоставили частные лица.
Репутация Бербок вызывала сомнения еще в период избирательной кампании, когда речь шла о незадекларированных партийных бонусах в качестве дополнительного дохода в 2018-2020 гг.
Анналена Бербок известна своими антироссийскими высказываниями, в частности, нападками на газопровод «Северный поток—2». Она называет проект геополитическим и заявляет о его несоответствии нормам европейского права.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер думает о скептическом отношении главы МИД Бербок к «Северному потоку —2».
Читайте также
87%
0.54 87.13
0.11
Нашли ошибку?