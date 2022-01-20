Рыльце в пушку: Прокуратура Берлина начала расследование против главы МИД Бербок

Глава партии «Зеленых» привыкла бросаться обвинениями в адрес России, однако и сама может оказаться нечиста на руку.

Прокуратура Берлина предъявила главе МИД Германии Анналене Бербок обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, начато расследование. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на источник.

По его данным, руководство партии «Союз-90/Зеленые» заподозрили в незаконном получении средств, выделенных на поддержку населения в условиях пандемии.

«Предмет процесса — ассигнование связанных с коронавирусом бонусов членами федерального правительства самим себе в 2020 году», — уточняет издание.

В публикации указано, что сумма полученных незаконным путем средств составляет 1,5 тысячи евро на человека. Соответствующую информацию надзорному органу предоставили частные лица.

Репутация Бербок вызывала сомнения еще в период избирательной кампании, когда речь шла о незадекларированных партийных бонусах в качестве дополнительного дохода в 2018-2020 гг.

Анналена Бербок известна своими антироссийскими высказываниями, в частности, нападками на газопровод «Северный поток—2». Она называет проект геополитическим и заявляет о его несоответствии нормам европейского права.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер думает о скептическом отношении главы МИД Бербок к «Северному потоку —2».