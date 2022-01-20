Вооруженную «Калибрами» подлодку «Магадан» впервые показали изнутри

Техника, которая поражает воображение, поступила на вооружение российской армии. Сегодня единый день приемки госзаказа в Минобороны. Уникальные инженерные решения позволят защитить наши границы на земле, в небе и под водой. Некоторые разработки настолько секретны, что о них даже говорить нельзя. Но корреспонденту МИЦ «Известия» Ивану Литомину все же удалось приоткрыть завесу военной тайны.

Это по-настоящему уникальные кадры: за каждым движением нашей съемочной группы следит служба защиты государственной тайны, а снимать можно только с определенных ракурсов. Мы спускаемся на новую дизельную подлодку «Магадан».

«Есть первый… Открыть клапана… Есть шестой…»

На борту находятся восемь крылатых ракет «Калибр», последнее поколение гидроакустики и навигации, максимальная автономность, новейшие системы обнаружения противника. Рядом с современными компьютерами расположилось и проверенное десятилетиями оборудование.

«Трюм, приготовить перископ к подъему», — говорит экипаж.

Для наблюдения за внешней обстановкой здесь, на подлодке, используется старый добрый перископ, который выводится прямо в командный пункт.

Подлодка в ближайшие несколько недель поступит в состав Тихоокеанского флота. «Магадан» стала третьей подводной лодкой в проекте 636.3. В 2019 году сдали «Петропавловск-Камчатский», в 2020 был «Волхов», а сейчас военные принимают «Магадан». Стоит отметить, что до 2024 года в этом проекте планируют принять еще три подлодки.

Подлодка «Магадан» была заложена 1 ноября 2019 года и спущена на воду 26 марта 2021 года в состоянии высокой степени готовности. Подлодки проекта 636.3 являются одними из самых малошумных в мире. Длина субмарин достигает 74 метра, максимальное водоизмещение — свыше 3 900 тонн, рабочая глубина погружения — 240 метров, а предельная — 300 метров. Дальность хода составляет 7 500 миль.

Министру обороны Сергею Шойгу докладывают и из Ростовской области, куда накануне уже поступили новые вертолеты.

Новые вертолеты Ка-52 выполняют первые полеты. Пока у «Аллигаторов» максимально простая задача — взлететь, сделать несколько кругов вокруг аэродрома и сесть. В этот день сдают и обновленную версию Ми-28. «Ночного охотника» усовершенствовали: увеличили объем топливных баков, добавили систему взаимодействия с беспилотниками. Вертолет стал более послушным в управлении.

«Уменьшилась тряска вертолета. Практически во всем диапазоне скоростей тряска отсутствует. Гораздо легче прицеливаться, собирать прицельные марки и так далее», — рассказывает Сергей Котов, старший летчик-испытатель военного представительства МО РФ.

В воздух взмывает и новенькая «сушка» — модернизированная версия Су-30СМ2. У этого истребителя нет аналогов в мире, а теперь он стал еще быстрее и незаметнее для радаров. Новый двигатель увеличивает боевой радиус и зону поражения, обеспечивая тотальное превосходство в воздухе.

В Астраханской области уже встал на боевое дежурство ракетный комплекс «Искандер». Современная система противовоздушной и противоракетной обороны держит под куполом радиус до 500 километров.

А в подмосковном Нахабино презентуют российские наземные беспилотники «Уран-6». Этот робот-сапер уже прошел боевые испытания в сирийской Пальмире.

Универсальный комплекс разминирования «Уран-6» способен «вгрызаться» в грунт, весит этот «малыш» около шесть тонн и работает на пульте управления. С расстояния в километр им управляет оператор, «Уран» умеет работать абсолютно на любой поверхности и практически под любым углом.

В единый день приемки госзаказа в Минобороны не только ставят на учет военную технику. Сегодня же официально сдают жилье для военных и служебные помещения. В командовании уже отметили, что российская армия — это не только современное вооружение, но и надежный тыл, который тоже нужно поддерживать на самом высоком уровне.