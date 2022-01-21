Как Владимир Путин одной шуткой напугал польскую делегацию

|
Егор Измалкин
Егор Измалкин Журналист 1 756

Экс-генсек НАТО Робертсон рассказал о пугающей шутке Путина

Как Владимир Путин одной шуткой напугал польскую делегацию

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Druzhinin via ZUMAPRESS.com

Политик вспомнил, как развивались отношения РФ и Альянса.

На самом первом заседании Совета Россия — НАТО президент РФ Владимир Путин напугал представителей польской делегации своей шуткой, поскольку они решили, что глава РФ предложил переименовать штаб-квартиру альянса в Дом Советов. Об этом рассказал бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, пишет URA.RU со ссылкой на журнал Foreign Policy.

«Путин сказал: „Я заметил, господин генеральный секретарь, что вы не только председатель Североатлантического совета, но и председатель Совета евроатлантического партнерства, а теперь еще и председатель Совета Россия — НАТО. Могу ли я предложить переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов?“», — вспомнил он.

По словам Робертсона, переводчик понял игру слов и перевел слова российского президента как «House of Soviets». После этого польская делегация пришла в ужас. Однако экс-генсек НАТО подчеркнул, что это была лишь шутка.

В то время, когда прозвучала шутка, Россия и НАТО сотрудничали по некоторым вопросам — в частности, в борьбе с терроризмом и спасении субмарин. 

Как писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и НАТО достигли красной черты.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.44
-0.43 86.82
-0.31
Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января

Последние новости

9:31
Вернувшихся в поселок Ямала белых медвежат снова эвакуируют
9:20
В Сирии восстановили 130 статуй Пальмиры
9:09
Принимайте подарки судьбы! Китайский совет дня на пятницу, 21 января
8:58
Байден неожиданно отреагировал на вопрос об «ожидании первого шага от Путина»
8:50
Ешь и худей: какие продукты помогут сбросить лишние килограммы?
8:45
Пустить пыль в глаза и вернуть: В России сдают в аренду мобильные телефоны

Сейчас читают

Градус выше: на здоровье каких людей отражаются колебания температуры и влажности
Щит от черной магии: как полынь защищает дом от порчи и болезней
Названы даты рождения людей, на жизнь которых повлияют планеты 21 января
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год