Сахарная ломка: диетолог озвучила последствия резкого отказа от сладкого

Соль — это белый яд, сахар — это сладкий яд, а хлебушек — вообще отрава! Следуя заповедям Раисы Захаровны из фильма «Любовь и голуби», некоторые люди ограничивают себя буквально во всем. Особо яростные желающие похудеть зачастую «бросают» сладкое резко, а потом мучаются так называемой сахарной ломкой. Это когда, говоря словами из того же кино, горбушечкой невыносимо хочется отравиться.

Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала, к чему может привести такое внезапное для организма ограничение в сладком. Она также описала способ наименее болезненно и без тревоги при виде пончика начать следовать принципам здорового питания.

Безусловно, большое количество сладостей в рационе способствует набору лишнего веса. Но резко лишив себя лакомств, можно почувствовать себя очень плохо, причем не только в эмоциональном плане. Поэтому необходимо искать другой способ «оздоровления» меню.

«Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии», — цитирует Мелехину радио Sputnik.

По словам диетолога, чтобы постепенно исключать сладости и не страдать при этом, важно сбалансировать поступление в организм сложных углеводов. Дефицит можно восполнить такими продуктами как хлеб, картофель, макароны и рис. Если не отказывать себе в этой пище, физиологическая потребность в сахаре будет глушиться упомянутыми углеводами, и переносить диету станет полегче.

Как отметила доктор, если вы отнимаете что-то у организма, нужно это компенсировать. Причем лучше сначала дать ему необходимое и только потом забирать то, что считаете более неприемлемым.

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