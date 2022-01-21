Сахарная ломка: диетолог озвучила последствия резкого отказа от сладкого

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 341

Доктор объяснила принципы сахарной зависимости и рассказала, как безболезненно «соскочить» с пончиков и шоколада.

Сахарная ломка: диетолог озвучила последствия резкого отказа от сладкого

Фото: Depositphotos / CITAlliance

Соль — это белый яд, сахар — это сладкий яд, а хлебушек — вообще отрава! Следуя заповедям Раисы Захаровны из фильма «Любовь и голуби», некоторые люди ограничивают себя буквально во всем. Особо яростные желающие похудеть зачастую «бросают» сладкое резко, а потом мучаются так называемой сахарной ломкой. Это когда, говоря словами из того же кино, горбушечкой невыносимо хочется отравиться.

Врач-диетолог, директор Центра диетологии Анна Мелехина рассказала, к чему может привести такое внезапное для организма ограничение в сладком. Она также описала способ наименее болезненно и без тревоги при виде пончика начать следовать принципам здорового питания.

Безусловно, большое количество сладостей в рационе способствует набору лишнего веса. Но резко лишив себя лакомств, можно почувствовать себя очень плохо, причем не только в эмоциональном плане. Поэтому необходимо искать другой способ «оздоровления» меню.

«Сахарная зависимость пока научно не доказана, поэтому никакой сахарной ломки в буквальном смысле слова не существует. Но при этом люди, которые употребляют много сахара, при отказе от него испытывают сильный дискомфорт, как при ломке. Человек может начать чувствовать потерю энергии, потому что сладкие продукты были для него источником углеводов, которые, в свою очередь, являются основным источником энергии», — цитирует Мелехину радио Sputnik.

По словам диетолога, чтобы постепенно исключать сладости и не страдать при этом, важно сбалансировать поступление в организм сложных углеводов. Дефицит можно восполнить такими продуктами как хлеб, картофель, макароны и рис. Если не отказывать себе в этой пище, физиологическая потребность в сахаре будет глушиться упомянутыми углеводами, и переносить диету станет полегче.

Как отметила доктор, если вы отнимаете что-то у организма, нужно это компенсировать. Причем лучше сначала дать ему необходимое и только потом забирать то, что считаете более неприемлемым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогают бороться с лишними килограммами.

-2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.69
0.25 86.91
0.09
Какой вы персонаж из сказок по знаку зодиака

Последние новости

18:47
В ДНР заявили о фиксации масштабной переброски ВСУ оружия в Донбасс
18:35
На создание двух рыцарей из бумаги финский художник потратил 109 часов
18:23
Пугачева запретила Нюше выходить на сцену: «Полный провал»
18:07
Полицейские прервали уличный концерт Била Мюррея в Вашингтоне
17:56
США дадут ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе
17:55
Два «Белых лебедя» Ту-160 отработали дозаправку в воздухе

Сейчас читают

Родственница Абдулова чуть не выбросила пиджак актера с фотографией тайного сына
Адвокат Федосеевой-Шукшиной ответила на слухи о переводе звезды в дом престарелых
Группа Artik и Asti представила новую солистку
Просто я — Волочкова! Хроника авиапроисшествия с «балериной всея Руси»

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год