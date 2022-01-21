Молодая жена Стеклова о трудностях после родов: «Билась головой о стену»
До зачатия Ирине диагностировали бесплодие, однако произошло чудо, и почти четыре года назад она смогла подарить своему супругу третьего ребенка.
Фото: Instagram @vladimirsteklov
Молодая жена актера Владимира Стеклова Ирина испытывала трудности с грудным вскармливанием после рождения их общей наследницы Арины.
«У меня были проблемы с грудным вскармливанием. Билась головой о стену. Ходила на консультации, но после них только усилился комплекс, что я плохая мать, что я какая-то не такая. Был жуткий стресс. Когда ребенку был месяц, мы попали в больницу. Он там выплевывал грудь и орал истошно. В итоге соседка по палате дала смесь — малышка поела, выспалась», — поделилась Ирина в передаче Андрея Малахова.
Ранее 41-летняя жена Владимира Стеклова никогда не испытывала радости материнства, ведь всю жизнь врачи ставили ей роковой диагноз — бесплодие. Поэтому результат романа со знаменитостью стал настоящим чудом как для женщины, так и для народного артиста РФ.
«Жене был поставлен диагноз, что она не может иметь детей. Я превратился в ледяную глыбу, когда осознал. Я не мог предположить, что у меня будет еще чудо», — цитирует StarHit.ru слова Стеклова.
Пара узаконила свои отношения спустя несколько месяцев после рождения четырехлетней Арины. Супругов нисколько не смущает разница в возрасте размером в 33 года.
Для самого Стеклова девочка стала третьим ребенком, а союз с Ириной — четвертым официальным браком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Стеклов раскритиковал творчество Бузовой и Милохина.
Читайте также
86%
0.25 86.91
0.09
Нашли ошибку?