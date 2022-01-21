Молодая жена Стеклова о трудностях после родов: «Билась головой о стену»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 017

До зачатия Ирине диагностировали бесплодие, однако произошло чудо, и почти четыре года назад она смогла подарить своему супругу третьего ребенка.

Молодая жена Стеклова о трудностях после родов: «Билась головой о стену»

Фото: Instagram @vladimirsteklov

Молодая жена актера Владимира Стеклова Ирина испытывала трудности с грудным вскармливанием после рождения их общей наследницы Арины.

«У меня были проблемы с грудным вскармливанием. Билась головой о стену. Ходила на консультации, но после них только усилился комплекс, что я плохая мать, что я какая-то не такая. Был жуткий стресс. Когда ребенку был месяц, мы попали в больницу. Он там выплевывал грудь и орал истошно. В итоге соседка по палате дала смесь — малышка поела, выспалась», — поделилась Ирина в передаче Андрея Малахова.

Instagram @vladimirsteklov

Ранее 41-летняя жена Владимира Стеклова никогда не испытывала радости материнства, ведь всю жизнь врачи ставили ей роковой диагноз — бесплодие. Поэтому результат романа со знаменитостью стал настоящим чудом как для женщины, так и для народного артиста РФ.

«Жене был поставлен диагноз, что она не может иметь детей. Я превратился в ледяную глыбу, когда осознал. Я не мог предположить, что у меня будет еще чудо», — цитирует StarHit.ru слова Стеклова.

Пара узаконила свои отношения спустя несколько месяцев после рождения четырехлетней Арины. Супругов нисколько не смущает разница в возрасте размером в 33 года.

Для самого Стеклова девочка стала третьим ребенком, а союз с Ириной — четвертым официальным браком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Владимир Стеклов раскритиковал творчество Бузовой и Милохина.

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