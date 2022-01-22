«Живая» вода: как с помощью снега вернуть молодость

Талая вода не только помогает сохранить красоту, но и лечит некоторые заболевания.

Снежная, талая вода не зря была прозвана «живой», уверена тренер по омоложению, бьюти-нутрициолог Анна Кугук. В беседе с «Вечерней Москвой» она поделилась простыми рецептами создания изо льда настоящих эликсиров молодости.

По словам специалиста, у молекул талой воды особое строение — они упорядочены, потому они быстрее «впитываются» организмом. Замороженные целебные травы, эфирные масла, овощи и фрукты — простые, но действенные косметические средства против мелких несовершенств.

«Отлично убирая отеки, лед тонизирует кожу, усиливает циркулирование крови, «стирает» мелкие морщинки, угревую сыпь. Ледяные кубики помогут убрать темные круги под глазами и снять усталость. Они великолепно подготавливают кожу лица для наложения кремов, тем самым делая ее свежее», — отметила специалист.

Но даже перед такими простыми манипуляциями стоит проконсультироваться с медиками, поскольку лед может принести как большую пользу, так и нанести серьезный вред.

По словам Кугук, купероз, различные воспалительные процессы, экзема, гайморит, а также аллергия на холод — противопоказания к использованию замороженной воды. При слабом иммунитете и регулярном появлении герпеса на лице от идеи омолаживаться с помощью льда также стоит отказаться.

Рецепт приготовления косметического льда

Заполните подготовленную тару водой, немного недолив до края. Накройте ее крышкой и поставьте в морозилку, подложив под дно тары картон.

Через несколько часов срежьте верхний слой, примерно три миллиметра. Отправьте тару обратно в морозилку. Когда две трети жидкости замерзнут, вы увидите примеси в центре. Тогда нужно достать сосуд из холодильника и проколоть в середине получившегося льда отверстие — через него выльется «грязь». Получившийся лед оставьте таять при комнатной температуре, не подогревая искусственно, иначе он потеряет свои полезные свойства.

«Начинка» для кубиков

Для удаления мимических морщин Кугук рекомендует сделать лед из крепкого кофе, а также для придания лицу свежести отлично подойдут замороженные арбузный и клубничный соки. После протирания замороженными кубиками в течение 20 минут нужно умыться прохладной водой, отметила специалист.

Льдинки из хорошей минералки без газа, а также замороженные отмоченные лепестки роз помогут сохранить кожу упругой и подтянутой.

Для избавления от сухости тренер по омоложению предложила делать лед из сока тертого огурца, киви или винограда, но обязательно в смеси с талой водой. В огуречный раствор можно добавить алоэ — она усилит увлажняющие свойства овоща, отметила Кугук.

Жирной и проблемной коже помогут кубики из зеленого чая с мятой и сока цитрусовых или цедры. Они подсушат высыпания, оказав антибактериальный эффект.

«Замораживать лед можно и с применением лосьона с травяными отварами и тоника. Для этого необходимо распределить тоник по формочкам и поставить в морозильник. Для отбеливания кожи хорошо использовать свежий сок петрушки или ее отвар», — отметила специалист.

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