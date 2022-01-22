«Я сейчас разрыдаюсь»: после скандала в самолете Волочковой устроили сюрприз

По версии артистки, конфликт произошел из-за того, что она уступила свое место некому мальчику по имени Артур.

Скандальная балерина Анастасия Волочкова получила букет цветов от мальчика, из-за которого, по версии звезды, у нее произошел скандал с бортпроводниками по возвращению домой с Мальдив. Об этом артистка рассказала в видеообращении на своей странице в Instagram.

«Как такое может быть? После этой нелепой провокации в самолете мне сейчас передали цветы от мальчика Артура, которому я уступила свое место. Я сейчас разрыдаюсь. Артур, спасибо тебе! И маме твоей — Виктории. Вы — настоящие люди!» — подписала свое сообщение Волочкова.

Подписчики знаменитости тоже были поражены таким искренним подарком. Они выразили свое умиление.

«Анастасия, вы очень искренняя хорошая женщина, всего светлого вам, как эти цветы»,

«Здорово! Бумеранг! Добро на добро»,

«Анастасия, вы такая трогательная, добрая! Мы с вами, не переживайте!» — поддержали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова устроила скандал в самолете по пути с Мальдив. Сотрудники компании «Аэрофлот» сообщили, что знаменитость отказывалась выполнять требования бортпроводников и надевать маску, а также использовала ненормативную лексику в адрес экипажа самолета. Позже, в аэропорту «Шереметьево», ее задержали вместе с бойфрендом Сергеем.

Позже Анастасия сообщила, по ее мнению, истинную причину задержания — она уступила в самолете свое место некому мальчику.