Шапочка и перчатки: видео с места гибели девочки, которую загрызли собаки в Забайкалье

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Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 1 892

Появилось видео с места гибели девочки, которую загрызли собаки в Забайкалье

Фото, видео: depositphotos / Ysign; СК РФ

Стая псов напала на первоклассницу, когда она одна возвращалась домой из музыкальной школы.

Следственный комитет РФ по Забайкальскому краю опубликовал видео с места гибели семилетней девочки, которую загрызли собаки в селе Домна Забайкальского края. На кадрах запечатлено, как на месте происшествия работают следователи. На снегу, где было найдено бездыханное тело первоклассницы, валяются шапка и перчатки.

Как ранее стало известно, жуткий инцидент произошел 22 января, когда малышка одна возвращалась домой из музыкальной школы. Ее путь пролегал через частные дома. Неожиданно на ребенка напала стая бродячих псов - помочь было некому, людей поблизости не оказалось.

После того, как первоклассница не вернулась домой вовремя, родители забили тревогу и обратились в полицию. Тело малышки нашли на пустыре. На нем были многочисленные следы от зубов животных. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности, по неосторожности повлекшей смерть ребенка.

 

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