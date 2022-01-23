К отпору готовы: В Минобороны показали российскую технику, которой нет аналогов в мире

С бюджетом почти в триллион долларов армия НАТО сразу по нескольким компонентам сравнима или даже качественно уступает российской.

Уж случайно или нет, но ровно за день до встречи Блинкина и Лаврова в России прошел Единый день приемки военной продукции. В Минобороны показали, что нас защищает и какого качества эта защита. На западе это, конечно, увидели.

То есть Лавров убедительно доказал, что Россия войны не хочет, а Шойгу показал, что к отпору готовы, если что. Пять тысяч единиц вооружений получили российские войска в прошлом году. Сейчас оснащенность армии и флота превысила 70% , а стратегических ядерных сил 89% — это, кстати, наивысший уровень за всю историю их существования.

И получается, что на данный момент российская армия абсолютный мировой лидер по этому показателю. Иван Литомин увидел все своими глазами.

Самолеты и вертолеты, противовоздушные и противоракетные комплексы, военные катера и подлодки, наземные беспилотники-саперы и тяжелые роботы-пожарные. В единый день приемки гособоронзаказа российская армия получила сотни единиц новой суперсовременной техники. Это по-настоящему уникальные кадры. Мы спускаемся в новейшую подводную лодку «Магадан».

За каждым поворотом камеры здесь следят сотрудники службы защиты государственной тайны. Новейшее оснащение субмарины засекречено. Но экипаж показывает нам систему обнаружения противника: рядом с современными компьютерами здесь и проверенное временем оборудование.

«Магадан» — субмарина класса 636.3 — небольшая дизельная подлодка. Считается одной из самых тихих в мире. Погружаться может на глубину до 300 метров, а максимальная дальность хода — семь с половиной тысяч миль, это около 12 тысяч километров.

Самый секретный отсек подводной лодки — торпедный отсек. Именно здесь — главная ударная сила, восемь крылатых ракет «Калибр». По четыре с каждой стороны. Снимать здесь практически ничего нельзя.

Сейчас «Магадан» готовится к переходу на Восток — в составе Тихоокеанского флота экипаж и будет нести службу. «Магадан» — третья подводная лодка в проекте 636.3. В 2019-м сдали «Петропавловск-Камчатский», в 20-м был «Волхов» и вот сейчас принимают «Магадан». Предшественник «Магадана» — «Волхов» — уже на боевом посту. В день приемки собрата выпустил «Калибр» по наземной мишени в Хабаровском крае. Снаряд пролетел больше тысячи километров и попал точно в цель на полигоне Сюркум.

«Магадан» в Минобороны уже назвали этакой «вишенкой» на торте единого дня приемки. На совещании Сергею Шойгу докладывают из разных концов страны. В Ростовской области уже начали так называемый «облет» новых вертолетов.

Новенькие вертолеты К-52 «аллигаторы» уже выполняют свои первые полеты. Задача максимально простая — взлететь, сделать несколько кругов над аэродромом и сесть.

«Аллигаторы» на отлично прошли все госиспытания, и вот уже около недели несут службу в составе ВКС Южного округа.

Совсем скоро к «воздушным рептилиям» присоединятся и модифицированные «ночные охотники» — Ми-28 НМ. Им увеличили топливные баки, добавили новую силовую установку для работы в любых боевых условиях, расширили спектр задач.

«Это новая функция и возможность для боевых машин вести выполнение задачи с привлечением беспилотных летательных аппаратов. Раньше такой возможности не было», — говорит заместитель управляющего директора ПАО «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» Андрей Варфоломеев.

Это тоже по-настоящему уникальные кадры. Цех по сборке вертолетов — самое засекреченное предприятие Ростовской области. Обновленный Ми-28 собирали здесь же. Версию НМ уже назвали «ночным суперохотником».

В новой модификации Ми-28 НМ бронированная кабина способная защитить экипаж от снарядов калибром до 20 миллиметров. Кроме того, здесь, в кабине летчика-оператора, так называемого второго пилота, полностью дублируется система управления вертолетом. То есть летчик-оператор может автономно от командира экипажа управлять машиной.

А это в воздух взмывает новенькая «сушка» — истребитель, которому нет аналогов в мире. Су-30 СМ2 еще быстрее, еще незаметнее для радаров и теперь может еще дольше летать без дозаправки. Новый двигатель увеличивает боевой радиус и зону поражения, а с земли летчиков прикрывает универсальный ракетный комплекс «Искандер».

Современная система противовоздушной и противоракетной обороны держит под куполом радиус до 500 километров. В день приемки гособоронзаказа «Искандер» заступил на боевое дежурство в Астраханской области.

Оснащение российской армии современной техникой за прошлый год наконец-то перевалило за 70%. Почти тысяча боевых бронированных машин, четыре корабля, десять катеров, три подводных лодки, включая атомный крейсер «Князь Олег», полторы сотни самолетов, вертолетов и беспилотников, а еще — «Панцири», «Триумфы», «Витязи». В 2021-м вооруженные силы получили в общей сложности больше пяти тысяч новых и модернизированных образцов военной техники.

«Оснащенность вооруженных сил новейшими образцами позволяет обеспечить военную безопасность нашей страны и гарантированную защиту ее национальных интересов», — отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Главной угрозе национальных интересов — расширению Североатлантического альянса — наша страна как раз и пытается противостоять. Военные эксперты уверяют: Россия исторически только защищается, и все эти сотни и тысячи машин и самолетов — лишь 20-я часть того, что тратит и ставит на вооружение НАТО. Но парадокс! С бюджетом почти в триллион долларов армия альянса сразу по нескольким компонентам сравнима или даже качественно уступает нашей.

«У американцев нет системы ПВО такой как у нас, системы противоракетной обороны такой как у нас, системы предупреждения ракетного нападения такой как у нас, нет таких радиолокационных станций, как у нас», — считает военный обозреватель Виктор Литовкин.

Нет у американцев до сих пор и гиперзвукового оружия, в то время как наши «Кинжалы» и «Цирконы» уже прошли все испытания и несут боевое дежурство.

«Совершенно очевидны наши успехи в развитии гиперзвукового оружия, которое на вооружении США и стран альянса еще не поступает и неизвестно, когда поступит. А у нас серийные поставки этих образцов ракет ожидаются в этом году», — уверен военный обозреватель Михаил Ходаренок.

И даже там, где мы существенно проигрываем в численности — на флоте — у тех же американцев есть серьезные проблемы. Еще недавно на причале в штате Мэн стоял и гнил футуристический стелс-эсминец «Замволт» — крупнейший провал в истории американских ВМС США. Рекордные четыре миллиарда долларов в прямом смысле слова сгорели: у эсминца отказали фильтры, защищающие электрооборудование от колебаний мощности. Дизайнерский корабль вышел из строя.

Качественно оценить натовские вооружения при этом практически невозможно. Альянс — это 30 государств-членов с принципиально разными армиями и подготовкой.

«Боевая готовность американских сил не вызывает вопросов. Далее у нас есть канадские военнослужащие, которые отличаются компетентностью и профессионализмом. Британцы компетентны. Но есть и другие страны, как, например, Черногория, у которой жалкая армия. У Хорватии жалкая армия. У Словении жалкая армия. Болгария, Румыния», — говорит главный редактор Politics First Маркус Пападопулос.

Влиянием этим американцы активно пользуются и двигают к нашим границам все больше и больше техники. Вот уже и Украину планируют вооружать по ленд-лизу — накануне республиканцы внесли в Сенат законопроект об особых поставках военной техники нашим соседям. Остальные государства-члены альянса помогают украинской армии, чем могут: Литва — тепловизорами, Эстония — противотанковыми, но опять же американскими Javelin.

«Мы не являемся партнерами, мы зависим от США, и США отдают нам приказы. Мы должны понимать, что все эти американские базы, или натовские базы, несут на себе отпечаток угнетения и контроля. Все натовские страны морально и духовно истощены. Они не готовы к сценарию агрессивной войны. Они попросту не смогут такого выдержать», — считает немецкий политик, федеральный председатель партии «Германский центр» Кристоф Херстель

Сценарии агрессивной войны всегда диктуют американские генералы. Так было во Вьетнаме, Афганистане, Ираке, даже в Сирии. Тактика везде одинаковая, эффективность везде низкая. Последствия плачевные. Удачными их компании никак не назвать.

Агрессивные планы НАТО и Америки активно сдерживает именно российская армия. Единый день приемки гособоронзаказа — некий итог прошлого года с четкой перспективой на год наступивший. Генералы строят планы, повестка диктует реалии, корректировка происходит с поправкой на сегодняшний день. Проверить новую технику планируют уже в начале феврале на российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022».