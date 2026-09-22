Внутри была беременная женщина: скорая помощь перевернулась в Екатеринбурге

Машина скорой помощи с беременной женщиной перевернулась в Екатеринбурге

Скорая помощь с беременной женщиной внутри перевернулась в Екатеринбурге. Об этом проинформировала пресс-служба Минздрава Свердловской области в своем Telegram-канале.

«В ДТП попал автомобиль скорой медицинской помощи из Кургана, который транспортировал беременную женщину на сроке 33–34 недель в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества», — сообщила главный врач Станции скорой медицинской помощи города Евгения Рузанова..

На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как кроссовер столкнулся на перекрестке с медицинским транспортным средством. Женщина за рулем гражданского автомобиля ехала на зеленый свет. Но все равно нарушила правила дорожного движения, так как не пропустила скорую, у которой были включены сигнальные огни и звук сирены.

Рузанова также отметила, что в автомобиле в момент аварии также находились водитель и медицинская сестра. По предварительным данным, тяжело пострадавших в результате инцидента нет.

У пациентки были диагностированы ушибы и есть подозрение на сотрясение мозга. Медицинские работники были направлены на освидетельствование. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от помощи врачей отказалась.

Ситуация находится на контроле заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой. По ее поручению беременную женщину направили для осмотра в областную клиническую больницу № 1. Там ей проведут обследование, по результатам которого примут решение о дальнейшем лечении пациентки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Омске двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП. Мальчика 21 сентября сбил водитель автомобиля Mitsubishi. В момент аварии он вместе с матерью пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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