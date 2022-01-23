ТОП-3 знака зодиака, которые рискуют остаться в гордом одиночестве

Личные отношения зависят от обоих партнеров. Но порой некоторые из-за своего характера вместо построения счастливого будущего наоборот, сами того не замечая, медленно, но верно все разрушают. Астролог Павел Глоба составил ТОП-3 знака зодиака, которые имеют наибольший шанс в 2022-м потерять любимого человека и остаться в гордом одиночестве.

Дева

Первым в списке будущих возможных одиночек оказались Девы. Причина — внимательность к деталям. Эта черта характера важна и нужна в работе и карьере, но на отношениях может негативно отразиться. Придирки, упреки в сторону любимого человека, вероятней всего, будут провоцировать ссоры и конфликты, которые закончатся разрывом навсегда. Девы, чтобы этого избежать, больше уделяйте внимание второй половинке, устраивайте романтические свидания, закрывайте глаза на мелочи, ведь идеальных людей не бывает. И тогда 2022 год не запомнится вам потерей отношений, пишет Rsute.

Весы

Представителям воздушной стихии символ этого года подготовил немало испытаний. Весам предстоит сделать серьезный выбор: остаться с тем, кто на ваш взгляд не дотягивает до соответствующего уровня, или расстаться с ним. Проще говоря, кажущиеся со стороны идеальными ваши отношения такими не являются на самом деле. Настало время задуматься об этом и проанализировать. Если все-таки вы примите решение сжечь мосты, помните, одиночество порой не есть плохо. У вас появится время всерьез подумать над отношениями и сделать работу над ошибками.

Скорпион

Скорпионам, как и Весам, следует проанализировать отношения с любимым человеком. Причиной недопонимания в 2022-м может стать человек из прошлого. Возможно, он ворвется в вашу жизнь и текущий союз рухнет. Однако не зря говорят — на чужом несчастье счастья не построишь. Вернувшись в прошлые отношения, шанс создать светлое будущее невелик. Многое будет зависеть от самих Скорпионов. Астролог советует не спешить бросаться в омут с головой и хорошо обдумать каждый свой шаг.

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