Жена Владимира Кузьмина о его любовнице: «Было недоумение от его выбора»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 037

Музыкант дважды женился на Екатерине Трофимовой. Несколько лет назад брак был расторгнут из-за измены, но вскоре на пороге бывшей супруги снова стоял Кузьмин — с гитарой и чемоданом.

Жена Владимира Кузьмина о его любовнице: «Было недоумение от его выбора»

Фото: www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Супруга народного артиста РФ Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова рассказала, как переживала его измену и уход к любовнице. Как известно, музыкант был женат три раза, два из них — на Трофимовой. В 2018 году он развелся с ней и ушел к молодой яхтсменке Светлане Карпухиной. Со спортсменкой он прожил год, после чего снова отправился в ЗАГС с бывшей.

«Я испытывала больше беспокойства, чем ревности, хотя чисто по-женски было, конечно, неприятно. У меня, скорее, было недоумение от его выбора. При этом он постоянно говорил, что я снюсь ему почти каждую ночь», — вспоминает Трофимова.

Как рассказала Екатерина, Кузьмин не раз признавался, что пытается ее забыть, но никак не может. Однажды разведенные супруги встретились за чашкой кофе, и артист завел разговор о возможном воссоединении. И Трофимова всерьез об этом задумалась. Со временем подобные беседы с обсуждением общих планов стали повторяться чаще.

«29 сентября 2019 года, в годовщину свадьбы Володя пришел ко мне. Это было очень забавно: звонок в дверь, открываю, а он там с чемоданчиком и с гитаркой: «Ну, здрасте…» — цитирует жену Кузьмина 7Дней.ru.

Как рассказала Трофимова, поначалу было непросто — потребовалось время, чтобы выстроить «новые-старые» отношения. По ее словам, только спустя 20 лет в паре произошло настоящее, осознанное знакомство. Прежде измеряли друг друга каждый по своим представлениям, теперь же четко расставляют границы, приоритеты, не боятся говорить о желаниях и обидах.

Супруги практически все время проводят вместе. По общему признанию, их союз выдержал испытание, связь не оборвалась после перерыва, а стала намного крепче.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, семья покойного Александра Абдулова захотела встретиться с его предполагаемым внебрачным сыном.

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