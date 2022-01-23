Ушел из жизни актер из фильмов «Вертикаль» и «В августе 44-го» Расми Джабраилов

Актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Расми Джабраилов умер на 90-м году жизни. Об этом сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, в котором покойный служил без малого 20 лет.

В публикации, посвященной Джабраилову, представители театра называли его блистательным артистом и светлым человеком. Отметили, что он обладал оригинальной внешностью и могучим темпераментом, и это помогло создать целую галерею ярких, трогательных образов — от нежных и уморительно смешных до омерзительно подлых.

«Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России, актер Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех „маяковцев“ это огромная, невосполнимая утрата», — сказано на официальной странице театра в Facebook.

Джабраилов родился 8 декабря 1932 года в селе Касумкент Сулейман-Стальского района Дагестанской АССР. Окончил актерский факультет ГИТИСа в 1955 году, режиссерский факультет того же вуза — в 1961-м, параллельно с обучением периодически выходил на сцену Лезгинского драмтеатра имени Стальского в Дербенте.

Два года работал на «Таджикфильме» вторым режиссером позже — режиссером Дагестанского русского театра имени Горького в Махачкале и главным режиссером Даргинского театра имени Батырая в Избербаше. В 1963 году стал режиссером Тульского областного театра имени Горького.

Facebook / t.mayakovskogo

С 1964 по 1993 годы входил в труппу московского Театра на Таганке, был артистом «Содружества актеров Таганки». В 2002 году перешел в коллектив театра имени Маяковского, в котором состоял до 2021-го.

«В 2019 году Расми Джабраилов получил медаль ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность», — напоминают его коллеги из театра в некрологе.

В кино Джабраилов дебютировал в 1962 году, сыграв одну из главных ролей в картине «Одержимые». Через четыре года появился в образе Юртайкина в фильме Станислава Говорухина «Вертикаль», в котором основных персонажей исполнили Владимир Высоцкий, Маргарита Кошелева Александр Фадеев и Лариса Лужина.

В кино он сыграл более 60 ролей, в основном небольших и второстепенных. Среди самых известных фильмов «Сказка, рассказанная ночью», «В августе 44-го», «Почти смешная история», «Дети капитана Блада» и другие.

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