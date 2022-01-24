Предвестник смерти: назван универсальный симптом ранней стадии рака

Это состояние может сопровождаться учащенным сердцебиением и ознобом.

Одним из универсальных признаков онкологических заболеваний является ночная потливость. По словам врачей, разные локализации появления раковой опухоли могут выражаться индивидуально для каждого вида заболевания, однако именно потливость свойственна для развития онкологии.

Специалисты считают, что данный признак может свидетельствовать о возникновении таких видов заболеваний как лимфома, лейкемия, рак костей или печени. Об этом со ссылкой на специалистов пишет газета Express. При этом эксперты советуют не забывать, что это может быть проявлением и других болезней.

Врачи считают, что пораженный онкологией организм человека имеет особый гормональный фон, изменения в нем и вызывают чрезмерное выделение пота. Также это состояние может сопровождаться учащенным сердцебиением и ознобом.

«Когда рак вызывает лихорадку, ваше тело чрезмерно потеет, пытаясь остыть», — добавили эксперты.

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