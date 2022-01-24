Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей

Россияне со вкладами от 700 тысяч рублей могут попасть под необходимость выплаты нового налога для миллионеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидию Каширину.

К примеру, если вкладчик со стартовой суммой 710 тысяч рублей, имевший единственный вклад с начала 2021 года со ставкой 4,5%, переложил в августе свои сбережения под более высокий процент (8%. — Прим. ред.), когда на рынке появились подобные промовклады, мог получить годовую прибыль в размере 42,85 тысячи рублей. При таком раскладе ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей (45,5 рубля. — Прим. ред.).

Информацию также подтвердили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, отметив, что размер депозита — не главный фактор при формировании суммы выплаты. В процессе играет важную роль совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, пояснили в ФНС. В частности, под налогообложение попадет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячи рублей (размер налогового вычета на 2021 год. — Прим. ред.).

Аналогичная ситуация будет, если общая сумма нескольких вложений россиянина в сумме превысит размер необлагаемой процентной прибыли. Как уточняет Газета.ру, по вступившему в силу с 1 января 2022 года закону, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки Банка России на начало года (4,25%) на один миллион рублей.

До 1 февраля кредитно-финансовые организации обязаны предоставить в налоговую данные о сумме выплаченных процентов по каждому физическому лицу, получавшему подобную прибыль в 2021 году. Размер налога рассчитает сама ФНС на основе полученной информации.

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