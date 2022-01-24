Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 057

Вкладчикам не придется заполнять декларации, поскольку банки сами направят необходимую информацию в Федеральную налоговую службу.

Налог на вклады затронет россиян со сбережениями менее миллиона рублей

Фото: Depositphotos / sbartsmediagmail.com

Россияне со вкладами от 700 тысяч рублей могут попасть под необходимость выплаты нового налога для миллионеров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидию Каширину.

К примеру, если вкладчик со стартовой суммой 710 тысяч рублей, имевший единственный вклад с начала 2021 года со ставкой 4,5%, переложил в августе свои сбережения под более высокий процент (8%. — Прим. ред.), когда на рынке появились подобные промовклады, мог получить годовую прибыль в размере 42,85 тысячи рублей. При таком раскладе ему придется заплатить налог 13% с 350 рублей (45,5 рубля. — Прим. ред.).

Информацию также подтвердили в пресс-службе Федеральной налоговой службы, отметив, что размер депозита — не главный фактор при формировании суммы выплаты. В процессе играет важную роль совокупность выплаченных процентов, уменьшенная на вычет, пояснили в ФНС. В частности, под налогообложение попадет разница между доходами по депозитам и 42,5 тысячи рублей (размер налогового вычета на 2021 год. — Прим. ред.).

Аналогичная ситуация будет, если общая сумма нескольких вложений россиянина в сумме превысит размер необлагаемой процентной прибыли. Как уточняет Газета.ру, по вступившему в силу с 1 января 2022 года закону, налог не взимается с суммы доходов, получаемой умножением ставки Банка России на начало года (4,25%) на один миллион рублей.

До 1 февраля кредитно-финансовые организации обязаны предоставить в налоговую данные о сумме выплаченных процентов по каждому физическому лицу, получавшему подобную прибыль в 2021 году. Размер налога рассчитает сама ФНС на основе полученной информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных льготах для населения.

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