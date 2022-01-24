В Минздраве прокомментировали видео с «ожившим» в морге мертвецом

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 212

Пользователи сети, опубликовавшие фантастические кадры, сообщили, что они были сделаны в одном из моргов Тверской области.

В Минздраве прокомментировали видео с «ожившим» в морге мертвецом

Фото: Depositphotos / jukai

В Министерстве здравоохранения Тверской области прокомментировали запись с «ожившим» мертвецом. Кадры с камеры наблюдения, по информации пользователей сети, якобы были сняты в одном из моргов региона. В беседе с 5-tv.ru специалисты ведомства заявили, что опубликованные видеоматериалы являются фальшивыми.

«Опубликованное видео является фейком», — прокомментировали кадры в Минздраве Тверской области.

На самой записи изображено помещение, внешне напоминающее морг. Посреди комнаты находятся два стола, на которых под простынями лежат люди. Вскоре у одного из них начинает шевелиться рука, после мужчина медленно стягивает ткань с лица.

t.me/ru2ch_news

Затем «мертвец» пытается встать, но ноги как будто не слушаются его. Видео обрывается, когда полностью обнаженный мужчина с биркой на ноге пытается обойти кушетку.

В сети предположили, что запись была сделана в одном из моргов Тверской области. Однако оказалось, что кадры были постановочными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье обнаружили завернутое в одеяло тело мужчины в холодильнике.

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