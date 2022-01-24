Тодоренко уехала от Топалова, оставив сына: «Мозг еще не может переключиться»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 149

Регина Тодоренко улетела в Мексику без мужа и сына

Фото, видео: Instagram @reginatodorenko

Телеведущая рассказала, почему в одиночку покинула страну.

Телеведущая Регина Тодоренко собрала чемодан и улетела в Мексику без мужа Влада Топалова и сына Михаила. Звезда решила немного отдохнуть от обязанностей мамы и жены и провести время в свое удовольствие. Признается, до сих пор не может поверить, что не нужно ни за кем ухаживать, и можно просто наслаждаться свободой. Хотя тоска по малышу и любимому супругу накатывать начала еще по пути в аэропорт.

Прибыв в терминал, Тодоренко по привычке купила игрушку — так обычно поступает пара в совместных путешествиях. А сидя в самолете ведущая то и дело вздрагивала от криков чужого ребенка, звавшего маму. Ей каждый раз казалось, что это плачем дорогой кроха Миша.

«Странное ощущение, ведь я давно не летала без ребенка. Мозг пока что не может переключиться. Но в этой поездке я хочу сконцентрироваться на себе, чтобы, вернувшись домой, раздавать самые лучшие эмоции», — цитирует селебрити 7Дней.ru.

Instagram @reginatodorenko

В отпуск в жаркую Мексику Регина Тодоренко улетела с подругой. Из-за постоянных забот и плотного рабочего графика приятельницы не виделись целых восемь месяцев, и теперь их час настал.

К слову, на прошлой неделе пресса наперебой писала о второй беременности телеведущей. Несколько просторных нарядов на публике — и ее уже признали дамой в положении. Однако вскоре представитель звезды Нина Пономарева опровергла слухи.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Регина Тодоренко рассказала о пережитых кризисах в отношениях с Владом Топаловым.

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