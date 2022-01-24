Никаких преград: ТОП-4 женских имен, чьи обладательницы всегда будут богаты и успешны
Некоторые представительницы прекрасного пола буквально притягивают к себе достаток. И причина иногда кроется в их именах.
Фото, видео: Depositphotos / keeweeboy; 5-tv.ru
Имя человека может легко предопределить его судьбу. Все дело в энергетике, которое оно дает своему обладателю. Имя может подарить человеку, как счастливую судьбу, так и обречь на долгие страдания. В интервью 5-tv.ru экстрасенс и маг Маргарита рассказала, обладательницы каких имен всегда будут богаты и успешны, несмотря на жизненные преграды.
Елена
Обладательницам этого имени подходит девиз — «вижу цель, не вижу препятствий». Елены крайне целеустремленные люди.
«И благодаря своим амбициям они легко достигают поставленных целей. При этом они могут быть успешны как в карьере, так и в личной жизни», — объясняет специалист.
Татьяна
Татьяны наделены способностью со всеми находить общий язык. Нареченные этим именем женщины легко могут расположить к себе окружающих, потому люди всегда тянутся к ним.
«Они крайне умны и сообразительны, плюс очень хорошо и грамотно распределяют финансы, поэтому у них деньги будут всегда благодаря их грамотности», — добавляет экстрасенс.
Наталья
По словам специалиста, обладательницы этого имени трудолюбивы до мозга костей. К работе они относятся со всей ответственностью. Потому они всегда живут в достатке.
Ольга
Женщин с именем Ольга от вышеописанных отличает то, что им не нужно слишком много работать, при этом денежный достаток у них будет всегда — финансы будто сами плывут к ним. Ольгам, по словам экстрасенса, стоит больше заниматься тем, что нравится.
Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-7 мужских имен, у чьих обладателей тяжелая судьба.
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