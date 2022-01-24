Хиромант разгадал причину всех бед Волочковой: «Искренний и честный человек»

Регулярные скандалы и неприятности преследуют Анастасию Волочкову оттого, что она искренний человек, настоящий правдоруб. К такому выводу пришел хиромант Иван Громов, изучив по фотографии линии на ладони эпатажной балерины.

«В первую очередь обращает на себя внимание квадратная форма самой ладони Анастасии. Это говорит о том, что человек она достаточно искренний и честный, который привык называть вещи своими именами. Она не может иногда промолчать, позволяет себе резкие высказывания в силу того, что она вот такой, скажем так, правдоруб», — заявил Громов в комментарии 5-tv.ru.

Далее эксперт обратил внимание на линию головы, которая у Волочковой средней длины и заметно наклонная. Это говорит о том, что она эмоционально не уравновешена и может позволить себе какие-то необдуманные поступки и выпады, что часто с ней и происходит.

«Такой наклон линии головы выдает человека, подверженного перепадам настроения, способного, скажем так, на какую-то экстравагантную ситуацию», — прокомментировал хиромант.

При этом линия судьбы у Волочковой свидетельствует, что она очень целеустремленный человек, который знает, чего хочет добиться в жизни, добавил Громов. Он напомнил, что скандальная звезда в свое время была очень популярной и востребованной балериной, чего не смогла бы добиться без целеустремленности и бешеной работоспособности.

«По совокупности всего того, что я смог увидеть на фотографии руки Анастасии, я могу сделать вывод, что часть тех скандалов, тех неприятностей, которые ее преследуют, происходят из-за особенностей характера этой девушки», — резюмировал хиромант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Анастасия Волочкова «заработала» на скандале в самолете.