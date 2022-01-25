Опубликовано видео с места гибели провалившегося под лед на Неве мальчика

Под Петербургом ищут семилетнего мальчика, пропавшего на Неве. Ребенок играл у реки и неожиданно провалился под лед. Вытащить его сразу не удалось.

На месте работают спасатели, к проверке инцидента приступила прокуратура. Выясняют, в том числе, почему школьник гулял на опасной территории без присмотра взрослых.

А в другом районе Ленобласти, под Гатчиной, водолазы пытаются обнаружить тело утонувшей на Крещение женщины. В понедельник, 24 января, они обследовали четыре с половиной километра дна бурной реки Оредеж. Совершили 21 погружение.

С момента трагедии прошло уже шесть дней. Мать двоих детей прыгнула в прорубь, ее моментально затянуло течением под лед. Все произошло на глазах у семьи.