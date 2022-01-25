Асмус едва не погибла из-за ночного происшествия в ванной: «Очень тупо»

Актриса Кристина Асмус старается не принимать неприятности близко к сердцу и философски относится к потерям, сохраняя позитивный взгляд на жизнь. Недавно звезда «Интернов» призналась, что лишилась дорогой вещи, причем по собственной вине. Однако самая большая удача в данном случае, что она сама не пострадала.

Как рассказала знаменитость на своей странице в Instagram, она буквально утопила свой ноутбук. Звезда в ночи принимала ароматную ванну и внезапно уронила его на дно.

Несмотря на неоднократные попытки реанимировать устройство всеми доступными способами, в том числе народного изобретения, спасти его не удалось.

«Ночью я утопила свой ноутбук. Прекрасный, дорогущий Mac (MacBook, ноутбук от Apple — Прим. ред.) Утопила в ванной. Произошло это случайно и очень тупо, а так как в ванне было очень много пены и ванна огромная, я еще не сразу нашла его на дне. Поднимаю, а с него так течет, страшное зрелище», — рассказала Асмус.

Instagram @asmuskristina

По словам актрисы, она сделала все, что могла — сушила ноутбук феном, укладывала в рис, ставила на горох, но это не помогло. Асмус еще полночи слушала «страшные звуки», исходившие из устройства. Актриса уже смирилась с потерей и теперь пытается хотя бы «вытащить» часть хранившейся в нем информации.

Поклонники посочувствовали знаменитости. При этом некоторые заметили, что она рисковала жизнью из-за своей привычки работать в ванной. Ведь если бы ноутбук был подключен к элетропитанию, это могло бы закончиться гибелью знаменитости.

«Благо хоть не на зарядке был. А восстановить можно, не понимаю, почему отказали», — отметили подписчики.

Также в комментариях не смогли обойти вниманием фото, которым звезда сопроводила свой грустный пост. На снимке Асмус позирует у зеркала в блестящем микро-топе и брюках с высокой посадкой.

«С одной стороны, стало грустно, с другой — любуюсь»;

«Красотка»;

«Кристиночка, очаровательная девушка. Я вас люблю» — разошлись поклонники.

Как известно, после развода с отцом своей дочери Гариком Харламовым знаменитость уже долгое время свободна. И хотя актриса утверждает, что живет в абсолютной любви и заботе, на публике она появляется без спутника. На новогодние праздники красотка улетела в ОАЭ, но встречала Новый год вместе с наследницей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Кристина Асмус оконфузилась при дочке: гуляла с мокрыми штанами по Дубаю.