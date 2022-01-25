Как две капли: Глюкоза показала совместное фото с мамой

Певица поздравила родительницу с днем рождения, а фанаты не поверили глазам, решив, что на снимке ее сестра или подруга-ровесница.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, показала поклонникам свою маму — они не поверили глазам. На фото, по мнению фанатов, не родительница и дочь, а две сестры, похожие как две капли воды.

Снимок с мамой Глюкоза опубликовала в Instagram, а в подписи к посту поздравила ее с днем рождения. 35-летняя певица запечатлена в компании именинницы и своей любимой собаки — белоснежного акита-ину Муфтика — во время прогулки.

«С днем рождения, мама! Сегодня особенный день, родилась ты. Взрослея и имея своих детей, ты намного лучше понимаешь, что мамой быть непросто. Очень важно оставаться другом и всегда быть готовой понять и поддержать», — написала исполнительница.

Instagram @glukozamusic

За два часа пост набрал почти 40 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев. Подписчики не жалеют добрых слов, поздравляют и восхищаются красотой звездных блондинок. К ним присоединились и коллеги Ионовой по шоу-бизнесу, фотограф Дмитрий Исхаков, модный редактор Екатерина Мухина, актер Владимир Сычев и многие другие.

«Вот это да, мама! Как вы похожи. А мама, как сестра, очень молодая. Вы такие обе красивые!»

«Вау, вот это мама красотка! С днем рождения!»

«Думал, две Глюкозы»;

«Кто здесь мама? Я чего-то запуталась»;

«Наташа, теперь ясно, в кого вы такая красавица! Ваша мама красотка просто!» — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о старшей дочери самой певицы — начинающей артистке Лиде, выступавшей под псевдонимами LIDUS и Ray!. Экстравагантная девушка в свои 14 уже была отчислена из престижного учебного учреждения за курение и нарушение дресс-кода, не раз оказывалась в центре скандалов.

Недавно Глюкоза, которая во всех начинаниях поддерживает дочь, предложила установить в школах курилки для старшеклассников и нарвалась на шквал негативных высказываний и даже угрозу лишения родительских прав.