Волочкова о темном прошлом нового бойфренда: «Мы все не безгрешны»

В ходе обсуждения недавнего авиадебоша звездной пары сын Никаса Сафронова заявил, что Сережа находится в розыске за теракт, а ранее был судим за кражу.

Анастасия Волочкова прокомментировала публичное заявление о темном прошлом ее нового бойфренда Сергея Кузнецова, которого балерина ласково зовет своим возлюбленным Сережей. В эфире популярного ток-шоу сын художника Никаса Сафронова Дмитрий заявил: банщик находится в розыске за теракт, а прежде был судим за кражу.

Сафронов отметил, что он нанял частных детективов и от них получил обличающую информацию. Мужчина предупредил Волочкову — она попала в руки к «нехорошему человеку, мошеннику и бандиту». Заявление было сделано в ходе обсуждения недавнего скандала с авиадебошем, что устроили Анастасия и Сережа по пути с отпуска на Мальдивах.

Сын Сафронова объявил о темном прошлом ухажера Волочковой: «В розыске за теракт»

У Волочковой произошел конфликт с бортпроводником, призывавшим надеть маску и не нарушать правила перелета. Звезда уверена, что до нее «докопались» исключительно ради хайпа, так как вокруг было много других людей без масок, но их никто не трогал. К спору подключился и Кузнецов, поддерживал любимую и называл стюарта геем, и записывал все это на видео.

Instagram @volochkova_art

«Эти намордники уже всех достали. Половина пассажиров летели без масок девять часов, а докопались до меня. Хотя я была в своей красивой маске. За что такое судилище? Это у меня претензии к бортпроводнику Ивану. За устроенную эту шумиху. И за устроенную провокацию. Никого я не оскорбляла ни на борту самолета, ни в полиции. Мы с Сережей летели и никого не трогали. У них нет доказательств никаких. Ни видео, ни аудио. Ни-че-го!» — написала Волочкова в очередном посте.

К слову, оскорбления в адрес бортпроводника были записаны и опубликованы самой балериной. Хотя в аэропорту на родине Волочкову с бойфрендом и встретили полицейские, сейчас, уверяет она, у правоохранителей нет к ней претензий. Даже документ имеется. Что же касается обвинений в адрес Сережи, на любого человека, уверена селебрити, можно «накопать грязи».

Instagram @volochkova_art

«Мы все не безгрешны. Я тоже в жизни насовершала много нелепостей. И что? Я этого не скрываю. Меня столько обливали грязью! Все, что было в жизни Сергея, было до встречи со мной. А для меня он раскрылся добропорядочным и внимательным человеком. Зачем же его осуждать? Мне он ничего плохого не сделал… И мы всегда будем защищать друг друга, что бы ни произошло и сколько бы нашим отношениям ни суждено было продлиться», — завила артистка.

По словам Волочковой, негативное отношение некоторых к ней, как к известной личности, не означает, что она плохой человек. Нельзя говорить о ком-то дурные слова, если даже не знаком с ним лично, уверена звезда. А ее Сережа — благородный, позитивный и хороший, в этом балерина не сомневается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Анастасия Волочкова «заработала» на скандале в самолете.