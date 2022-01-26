Свободу ногам! Психолог рассказала, стоит ли носить короткие юбки после 35 лет

Внутренние ощущения и комфорт, безусловно, важны, но не стоит забывать о дресс-коде.

Ношение коротких юбок после 35-ти по-прежнему остается предметом многочисленных споров даже в век бодипозитива, когда 50-летние модели вовсю демонстрируют свои ноги на мировых подиумах. Но одно дело — подиум, а другое — повседневная носка ультракороткого мини.

Состояние души

Психолог Анна Адамова в беседе с 5-tv.ru рассказала, на какие факторы важно ориентироваться при выборе длины юбки женщинам в среднем и старшем возрасте. При этом специалист подчеркнула, что годы в данном случае — далеко не главное.

«На самом деле женщина при выборе одежды должна опираться только на свои внутренние ощущения и на свои внутренние эмоции, — считает Адамова, — Хочется ей надеть такую юбку, не зависимо от возраста, (если. — Прим. ред.) позволяет ей ее уверенность в себе, ее фигура, то, в данном случае она может делать выбор только исходя из своих внутренних ощущений и своего желания».

Но важно всегда задумываться о том, насколько такой наряд будет уместен. Зачастую в офисах и других рабочих пространствах есть определенный дресс-код, который не позволит прийти как душа пожелает.

«Если ваши коллеги, например, как-то негативно или с критикой относятся к выбору вашей одежды, то все-таки стоит прислушаться, потому что конструктивный разговор, конструктивная критика всегда полезны», — отметила психолог.

По ее словам, аналогичная позиция отлично работает и в отношениях с партнером, супругом. Многие мужчины в принципе не одобряют ношение их вторыми половинками коротких юбок.

«Многие супруги, независимо от возраста, не поощряют короткие юбки у своих жен, и здесь уже можно говорить о ревности, может даже таком легком психологическом давлении. Но, опять же, стоит понимать все-таки, женщина переходит определенную грань или нет и где эта грань, как понять это», — подчеркнула Адамова.

Проблема в себе?

Маленькая коротенькая юбочка розового цвета все-таки более уместна для подростков или во всяком случае для девочек 18-19 лет, полагает психолог. Даже если женщина ощущает себя на этот возраст или же просто испытывает внутреннюю потребность к ношению подобной одежды, все же не стоит это делать в офисе.

«Очень важно разграничить именно конструктивную критику и внутреннее ощущение, — уверена специалист, — Если же вся критика, злость и шутки сыплются в ваш адрес исключительно из ревности, зависти или еще с каких-то таких токсичных побуждений, то, конечно, стоит опираться только на внутренние ощущения».

Однако если есть некий внутренний конфликт, не позволяющий женщине принять свой возраст, то мини становится этаким способом его решить.

«Здесь стоит задуматься, может все-таки коллеги, супруг, друзья, родственники правы и действительно внешний вид не совсем соответствует возрасту женщины, ее социальному положению, — считает Адамова, — Поэтому в любом случае стоит остановиться, выдохнуть, прежде чем выплескивать эмоции негатива, и подумать, насколько в своем внешнем виде женщина опирается на свои эмоции, на действительно достоинства своей фигуры, или же она решает при помощи этого какие-то психологические проблемы».

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