Эксперт объяснил, как не прогореть и не стать жертвой жуликов, играя на бирже

Интернет изобилует историями о людях, якобы сказочно разбогатевших, играя на бирже. Однако тех, кто на этом потерял и остался без гроша, да еще и в долгах, значительно больше. Происходит это потому, что люди, грезящие о мгновенной баснословной наживе, не обладают даже элементарными знаниями об устройстве биржевых торгов. Некоторой базовой информацией с 5-tv.ru поделился международный финансовый аналитик Андрей Плотников.

Физлицам вход запрещен

Первое, что надо знать о бирже, — к торговле на ней допускаются только юридические лица. Поэтому самостоятельно, как физическое лицо, участвовать в торгах не получится, для этого надо выбрать брокера, говорит эксперт.

«Это может быть российский или зарубежный брокер. С текущей ситуацией зарубежные брокеры в России не пользуются большим спросом из-за влияния Центробанка. Допустим, такой крупнейший мировой брокер с серьезной историей, с богатейшим капиталом, как Interactive Brokers, почему-то попал в черный список ЦБ. Поэтому можно выбрать российскую компанию, но она обязательно должна быть с лицензией ЦБ на брокерский вид деятельности. Если такой лицензии у компании нет, то она не имеет права работать на рынке, и скорее всего это мошенническая организация», — подчеркнул Плотников.

Выбрав брокера, нужно заключить с ним договор, получить брокерский счет и перевести на него деньги с расчетного счета. На эти средства нужно приобрести доллары и уже на них покупать акции на бирже, пояснил эксперт.

Биржа — для тех, кто готов рисковать

По словам финансового аналитика, просто завести брокерский счет и ждать, когда на него начнут «падать» миллионы, не получится. Если человек не готов вникать в механизмы биржевых торгов и уделять этому время, а кроме того, не готов рисковать своими деньгами, то ему лучше найти другой способ приумножить капитал. Например, купить золото, открыть обычный депозит и довольствоваться малыми процентами, поясняет Плотников.

«Когда я начинаю работать с клиентом, я составляю некий финансовый анамнез: важно посмотреть манименеджмент и особенно рискменеджмент клиента. Если он, допустим, не готов к высокой волатильности (изменение стоимости за короткий период — Прим. ред.) своего портфеля акций, не готов рисковать, то тогда это строго ограниченные и консервативные стратегии, на которых можно заработать максимум 8-10% годовых в долларах США», — отметил эксперт.

Чтобы заработать, надо потерпеть

Плотников подтверждает, что, играя на бирже, можно сказочно разбогатеть, однако быстро это сделать вряд ли получится. Он напомнил основное правило инвестиций: чем больше вы готовы не трогать свой капитал, тем больше со временем он принесет вам денег.

«Для того чтобы сказочно разбогатеть, нужен очень длинный срок и терпение, чтобы не трогать деньги определенный период времени. Я знаю людей, которые покупали биткоин еще по два-три доллара и сейчас держат эти объемы и не продают. Представляете, какой у них соблазн продать их и выйти в кэш! Частично они это делают, но основной объем все равно продолжают держать. Даже те люди, которые покупали биткоин по тысяче долларов, готовы ждать, но это долгосрочные деньги и очень долгосрочные покупки», — сказал Плотников.

Он добавил, что некоторым игрокам удается «сорвать куш» и заработать значительную сумму за короткое время. Но тут все зависит от везения.

«Иногда люди удачно заходят на падении рынка и покупают какие-то акции, а через полгода эти же акции неплохо вырастают и приносят человеку 20-30%. Но это не сказочные проценты», — отметил эксперт.

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