Звезда «Один дома» Маколей Калкин женится через 20 лет после развода

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 752

В 17 лет актер женился на коллеге по цеху Рейчел Майнер. Союз фактически распался спустя два года, и два следующих десятилетия артист оставался холостяком.

Звезда «Один дома» Маколей Калкин женится через 20 лет после развода

Фото: www.globallookpress / Hubert Boesl

Звезда культовой новогодней комедии «Один дома» Маколей Калкин собирается жениться на своей возлюбленной — модели Бренде Сонг, предположило издание People. Об этом, по мнению американских журналистов, свидетельствует кольцо на пальце избранницы артиста.

Пара крайне сдержанно прокомментировала догадки — Маколей Калкин не любит афишировать свою личную жизнь. Известно, что в 1998 году в возрасте 17 лет он связал себя узами брака с актрисой Рейчел Майнер. Союз продлился всего два года, однако развелись знаменитости только в 2002 году.

В том же году у Калкина завязался роман со звездой фильма «Черный лебедь» Милой Кунис, который продолжался почти десять лет. Пара разорвала отношения по инициативе актрисы.

Калкин очень тяжело переживал это расставание. Ходили слухи о попытке актера покончить с собой. Однако все изменилось, когда в 2017 году в его жизни появилась Бренда Сонг. Она смогла вывести знаменитость из затяжной депрессии и помогла ему полюбить жизнь. В начале 2021 года у пары родился сын, которого Калкин назвал в честь своей погибшей сестры Дакотой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились актеры фильма «Один дома» спустя 31 год после премьеры.

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