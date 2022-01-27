Помощница Пьехи заявила, что внук-певец три года не навещает бабушку: «Ему плевать!»

Помощница народной артистки СССР Эдиты Пьехи обвинила внука именитой артистки Стаса Пьеху в бессовестности и равнодушии по отношению к знаменитой родственнице. По словам Нины Чувашовой, певец уже долгое время не навещает свою бабушку.

«Это все правда, он бессовестный. Три года не был у бабушки, больше года ни звонка. Я бы молчала, если бы Стас не рассказывал в интервью разным СМИ о состоянии Эдиты. Может, получится докричаться до него. <…> Из-за коронавируса, думаете, не приезжает? Ему плевать!» — цитирует Чувашову KP.RU.

Также помощница Эдиты Пьехи опровергла все слухи о плохом самочувствии артистки. Она сообщила, что при хорошей погоде 84-летняя знаменитость выходит на улицу и со здоровьем у нее все в порядке.

При попытке связаться со Стасом, знаменитый внук сразу же повесил трубку и не захотел беседовать с журналистами.

Прежде Стас Пьеха сообщал в одном из интервью, что он оберегает свою бабушку от коронавируса, поэтому не навещает ее с момента начала пандемии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Пьеха общается с отцом только банковскими переводами.