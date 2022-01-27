Гороскоп карьеры: какая профессия принесет успех разным знакам зодиака

Каждый человек мечтает заниматься любимым делом, которое будет приносить не только доход, но и удовольствие. Но порой работаешь-работаешь, а положительных эмоций и финансового благополучия — ноль. Как не промахнуться с выбором профессии, чтобы максимально реализовать себя, можно узнать благодаря звездам.

Овен

Упертые Овны в работе выбирают тактику переговоров и железной хватки. Именно это и отличает их от остальных сотрудников в глазах начальника. Эти представители зодиакального круга быстро принимают решения и незамедлительно им следуют. Они чувствуют себя в своей тарелке, находясь в роли руководителя. Звезды подсказывают, что Овнам подойдет профессия брокера. Да и те, что связаны с продажами.

Телец

Тельцы, по словам астрологов, — творческие личности. Они очень вдумчиво и со всей ответственностью подходят к работе. Тельцам подойдет работа финансиста, учителя, повара, костюмера или декоратора, а также секретаря-референта. Кроме того, представители этого знака зодиака талантливы в создании цветочных композиций и выращивании растений.

Близнецы

У Близнецов предрасположенность к языкам. Потому профессия переводчика для них — самое то. Да и умение хорошо говорить может помочь стать писателем, журналистом, учителем, ведущим мероприятий, режиссером, продюсером, маркетологом. Кроме того, их может ожидать успех в политике.

Рак

Раки стараются выбирать профессии с небольшим коллективом. Там им спокойнее работать, они могут все проанализировать и хорошо выполнить задания. Астрологи отмечают, что эти представители зодиакального круга трудолюбивы и вдумчивы. Им подойдут такие профессии, как: повар, кондитер, управляющий рестораном или кафе, няня, медсестра.

Лев

Лев — царь зверей. Он лидер по природе. Потому старается создать нечто масштабное, пренебрегая мелкими делами. По своей натуре Львы работоспособны и не терпят ленивых и рассеянных начальников.

Кроме того, Львы, как правило, очень талантливы. Им отлично подойдет работа радио- и телеведущего, ведущего мероприятий, организатора шоу, продюсера.

Дева

Девы отличаются уравновешенностью и терпением. Они, как и Раки, любят небольшие коллективы. По словам астрологов, незаменимы Девы в качестве стоматологов и фармацевтов. Кроме того, успех их может ожидать в работе секретаря, бухгалтера, аналитика, инженера, в библиотечном и издательском деле.

Весы

Весы не любят склоки и скандалы. Наоборот, стараются всегда найти компромисс. Благодаря этому, они хороши в коллективном творчестве. Потому им отлично подойдет работа модельера, декоратора, театрального агента. Манит их и юриспруденция, а также дипломатия.

Скорпион

Скорпионы, по словам астрологов, способны отлично вести переговоры. Они целеустремленны, вечный поиск — это про них. Этим представителям знаков зодиака подойдут профессии агента спецслужб, детектива, страховщика, археолога, лаборанта, психиатра.

Стрелец

Авантюрны, неосторожны, порядочны, оптимистичны. Все это про Стрельцов. В юные годы они идеалисты, мечтают о великих достижениях, ради которых можно и рискнуть. Потому им будет интересно в спорте, в профессиях, предполагающих частые разъезды: журналист, репортер, туристический агент. Кроме того, из этих представителей стихии Огня получатся идеальные владельцы гостиниц и ресторанов.

Козерог

Сосредоточенность, внимательность, тактичность, отсутствие страхов, дистанция в рабочих отношениях. Именно такие Козероги на работе. По словам астрологов, эти представители зодиакального круга с большой вероятностью достигнут успеха в карьере, если станут учителем, архитектором, библиотекарем, садовником или фермером. Кроме того, им без труда удается выполнять административную работу.

Водолей

Водолеи в коллективе словно рыбы в воде — чувствуют себя превосходно. Их привлекает общественная работа, а также кино, радио и телевидение. Им отлично подойдет работа педагога, психолога, юриста, архитектора, астронома, социального работника, инженера-электронщика. А женщины-Водолеи еще и прекрасные стюардессы.

Рыбы

Хорошая фантазия, живой ум Рыб будет уместен на поприще писателя, художественном ремесле или актерском мастерстве. Кроме того, они могут преуспеть в медицине и исследовательской работе. Однако в списке успешных для Рыб профессий астрологи отмечают: шоу-бизнес, эстраду, киноиндустрию, театр, рекламу, журналистику, педагогику, туризм.

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