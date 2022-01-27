Врачи рассказали, может ли коронавирус провоцировать онкологические заболевания

Коронавирус по-прежнему не до конца изучен. Но уже сегодня известно о существовании постковидного синдрома. В его симптомы входят ухудшение когнитивных функций и перепады настроения. Однако у экспертов есть подозрение, что COVID-19 может вызвать что-то похуже. Например, рак.

Онколог Евгений Черемушкин напоминает, что пандемия коронавируса — далеко не первая в истории человечества. Однако нет сведений, чтобы распространение инфекционного заболевания приводило к росту числа онкологических заболеваний. Настоящая опасность, по мнению медика, в том, что из-за коронавируса в больницах отменили плановые осмотры, пишет «Вечерняя Москва».

«​​Пока все медицинские мероприятия переместились на предупреждение и лечение инфекции, сердечная, сердечно-сосудистая и онкологическая патологии, оставаясь без должного внимания, немножко усугубят течение. Но потом все выравнивается», — пояснил Евгений Черемушкин.

Иммунолог Николай Крючков подтверждает: влияние коронавируса на организм до сих пор изучается. Однако хорошо известно, что рак развивается медленно. Тем не менее у COVID-19 есть шанс вызвать у человека онкологию.

«На сегодняшний день у некоторых специалистов есть подозрение, что коронавирус вызывает появление опухолей за счет внутриклеточных механизмов его действия», — рассказал иммунолог.

Николай Крючков напоминает, что иммунная система уничтожает зараженные клетки. А потому нет оснований полагать, что коронавирус поспособствует возникновению злокачественных опухолей. А причиной, по которой пациент может не заметить ранних стадий рака, станет перегруженность системы здравоохранения.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом многие поликлиники приостановили плановый осмотр и, возможно, поэтому не выявили у пациентов признаки онкологии. В то же время эксперт отметил, что люди и до пандемии довольно поздно обращались к врачам из-за симптомов, указывающих на рак.

Однако не все виды онкологии есть смысл диагностировать на ранних стадиях. У этой болезни много подводных камней. А сам рак, напомнил Черемушкин, часто возникает у людей, попадающих в неблагоприятные условия и сильно по этому поводу переживающих.

Стресс худшим образом влияет на ментальное и физическое здоровье. Пандемия коронавируса действительно заставила понервничать миллионы людей. Однако о прямой связи между этими недугами пока говорить нельзя.

«Пара лет анализа — и все выяснится. Статистики по видам рака, выявляемым после коронавируса, пока нет, ее надо ждать», — объяснил онколог Николай Черемушкин.

Медики призывают внимательнее отслеживать свое состояние здоровья. Если хотя бы один из симптомов сохраняется длительное время, нужно обратиться к врачу.