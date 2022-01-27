Перенесшая инсульт Елена Проклова назвала дату выписки из клиники

68-летняя актриса слегла с приступом в начале января. Надежд на восстановление звезда не теряет.

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после инсульта стремительно идет на поправку. Звезда сообщила, что собирается покинуть пределы реабилитационного центра, куда попала после больницы, в самое ближайшее время.

«Меня хотят выписать в начале февраля. Спасибо за внимание. Здесь замечательные врачи!» — поделилась Проклова с журналистами StarHit.ru.

Звезда искренне надеется, что очень скоро сможет работать в полную силу. Она верит, что нужна и любима поклонниками, и сильно жаждет встречи с ними. Впрочем, некоторые медицинские рекомендации 68-летней Елене Игоревне придется соблюдать еще очень много месяцев.

По оценкам специалистов, инсульт Прокловой был очень легким — она рисковала вообще не встать с кровати, но к счастью, все обошлось. Чтобы не допустить очередного приступа, Елена Игоревна будет вынуждена пересмотреть свой график, продолжить постоянное наблюдение у врачей и, возможно, даже перенести операцию на сосудах головного мозга.

«В общем, требует внимания к себе эта проблема», — откровенничала на днях с журналистами Проклова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли пожилая Елена Проклова полностью восстановиться после инсульта и какие шансы дают врачи.