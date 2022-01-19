Врач о шансах Прокловой восстановиться после инсульта: «Последствия неизбежны»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист Эксклюзив 4 587

Актриса признается, что больше всего боялась превратиться в «овощ» и стать обузой для близких».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Актриса Елена Проклова попала в реанимацию с инсультом 10 января. Благодаря усилиям медиков знаменитость уже пошла на поправку и планирует вернуться на сцену уже в марте.

Однако ей предстоит еще длительный период восстановления, при этом последствий перенесенного недуга избежать вряд ли удастся. Об этом 5-tv.ru рассказал врач-невропатолог, психоневролог Игорь Поникаровский.

Как отметил специалист, у звезды отечественного кино, скорее всего, был один из трех видов инсульта — ишемический в вертебро-базилярном бассейне, мозжечка или затылочной доли мозга.

«Надеемся, что восстановление будет примерно на 95%. Инсульт есть инсульт, все равно остаточные явления будут», — уверен врач.

Обычно это состояние имеет несколько этапов — острый, подострый период, затем оперативное лечение.

После этого начинается восстановление и реабилитация, возможно, в условиях санатория. Также знаменитости придется на постоянной основе принимать сосудорасширяющие препараты и лекарства от головокружения.

«Месяца через три человек вернется к обычному образу жизни и в целом все должно быть хорошо. Не пострадает ни двигательная функция, ни интеллектуальная, но, к сожалению, будет головокружение, шаткость при ходьбе, нарушение координации», — отметил доктор.

К слову, все эти симптомы Проклова уже испытывает на себе. Недавно актриса призналась, что испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом — ее все время шатает и тошнит. Но несмотря на неприятные последствия, артистка не теряет оптимизма, ведь она больше всего боялась, что из-за инсульта пострадают умственные и двигательные способности. По словам звезды, она не хотела бы стать обузой для близких.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что пережившая инсульт Проклова рассказала о своей главной мечте после болезни.

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