Вдова Караченцова сделала страшное признание: «Хотела умереть дома»

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 015

Вдова Караченцова Людмила Поргина рассказала, как хотела бы провести последние дни

Вдова Караченцова сделала страшное признание: «Хотела умереть дома»

Фото: globallookpress / Lev Ilyin

Уход любимого супруга и печальная судьба актера Леонида Куравлева натолкнули актрису на размышления о смерти.

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина заявила, что хотела бы умереть дома. Такое внезапное признание актриса сделала в беседе с порталом BLITZ+. По словам артистки, к таким размышлениям ее подтолкнули уход за умиравшим от онкологии супругом и произошедшее с ее другом Леонидом Куравлевым.

«Я про себя говорю, что я бы хотела умереть дома», — заявила Поргина.

При этом артистка не исключает, что может произойти все что угодно. Например, она может оказаться в медучреждении для неизлечимо больных как Куравлев.

«Я хочу умереть дома, но, может, я буду так тяжела, что меня тоже могут сдать в хоспис. Тут очень трудно рассуждать. Борьба за жизнь, она очень сложная. Она требует такой отдачи, поэтому здесь ничего не скажешь», — подытожила она.

Друг Поргиной, актер Леонид Куравлев, сейчас находится в хосписе после лечения в больнице в Коммунарке. Артист был госпитализирован с подозрением на коронавирус, однако в итоге ему диагностировали вирусную пневмонию.

Куравлева вылечили, но при этом медики обнаружили у него ряд других тяжелых заболеваний. В частности, у артиста прогрессирует повреждение сосудов головного мозга и, как следствие, отмирание нейронов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Куравлев много лет не приходил на могилу жены, после смерти которой стал затворником.

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