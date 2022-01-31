Устали бояться: родные жертв банды Цапков обратились в Совет Федерации

Десять лет прошло с того дня, когда вся страна узнала о страшной резне в кубанской станице Кущевская. Тогда в доме местного фермера Аметова были найдены тела 12 человек, включая четверых детей. Расследование тогда завершилось достаточно быстро. Московские следователи в кратчайшие сроки установили и заказчиков и непосредственных исполнителей.

Но это была только вершина айсберга. Страшное убийство вскрыло деятельность ОПГ «Цапки», которые долгие годы держали в страхе местных жителей и бизнес. Все это время правоохранительные органы в регионе не обращали никакого внимания на то, как отбирались земли у фермеров, а несогласных калечили и убивали. В частности ОПГ приписывается не менее 19 убийств, где так же жертвами были несовершеннолетние. И эти преступления до сих пор не расследованы.

После долгого ожидания родственники обратились за помощью в Совет Федерации. После встречи с пострадавшими сенатор Елена Афанасьева пообещала, что не оставит без внимания затянувшееся дело.

«Родственники жертв и потерпевших уверены, что помимо тех, кто получил реальные сроки, есть и другие члены банды, которые не понесли наказания и находясь на свободе продолжают мстить потерпевшим», — написала сенатор на своей странице в Instagram.

Жертвой «Цапков» в 2002 году, как рассказал на встрече с сенатором адвокат Игорь Волков, оказался и глава администрации Кущевского района Борис Москвич. Он пытался противостоять рейдерским захватам земли бандитами, но был застрелен у здания местной администрации. Спустя 20 лет это убийство так и не раскрыто.

«Реальные „выгодоприобретатели“ от преступлений банды, подстрекатели — такие, как Федор Стрельцов, его сестра Лариса Приходько, Цапок Анжела-Мария, Наталья и Оксана Стришние (Цеповяз), Андрей Цеповяз, Иван Стришний, Виталий Кошенок, Татьяна Евтеева, на которых главари банды оформляли преступно полученное имущество, — остались без должного внимания со стороны следственных органов РФ», — цитирует позицию юриста KP.RU.

Он подчеркнул, что именно эти лица стали наследниками так называемого «бандитского общака» на сумму около десяти миллиардов рублей.

Instagram @afanaseva_ev

В 2019 году председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание поднять все нераскрытые дела «цапков», однако существенных результатов расследования не дали. И только осенью 2021 года «в связи с общественным вниманием» к вышеуказанным преступлениям Бастрыкин вновь распорядился предоставить ему информацию о ходе расследования дел в отношении Федора Стрельцова, которого считают главным «решалой» ОПГ, и убийства главы администрации Москвича.

В результате чего был допрошен киллер банды Владимир Алексеев. Следователи установили связи с убийствами, к которым причастны еще нескольких членов группировки, в том числе и Стрельцова. Однако и на этом расследование дальше не продвигалось.

В середине января 2022 года родственники убитых обратились за помощью в расследовании в Совет Федераций. Они попросили сенатора Елену Афанасьеву, чтобы она лично обратилась к Бастрыкину с просьбой об очередном возобновлении дела одноименной преступной группировки. После этой встречи она не могла остаться равнодушной и пообещала взять на контроль расследование преступлений ОПГ «Цапки».

«Меня беспокоит, что десять лет спустя люди не добились правды, наоборот, еще получают какие-то удары судьбы. […] Здесь очень важно тоже разобраться. Если люди приехали в Москву, тебя нашли, решили к тебе обратиться, конечно, я без внимания это не оставлю», — подчеркнула парламентарий.