Ужин в замке Примадонны: Галкин показал шикарное убранство семейной кухни

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 124

Галкин показал убранство кухни в их замке с Пугачевой

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Шоумен показал, чем питается его семья. Как оказалось, их рацион далек от «мишленовских» ресторанов.

Максим Галкин порадовал подписчиков новым видео в Instagram, попутно показав убранство кухни в их с Аллой Пугачевой замке. Юморист запечатлел процесс приготовления семейного ужина — форель на пару.

Моменты быта Аллы Пугачевой публика всегда ловит с огромным энтузиазмом. В этот раз в кадр попал ужин Примадонны, которая, несмотря на старания мужа приготовить полезную еду, решила побаловать себя углеводами. В тарелке звезды оказались картофельные оладьи с рисом.

Галкин развернул камеру на свою супругу после ее ироничного комментария насчет «правильности» ужина и гордой демонстрации форели в травах.

«Картофельные оладьи с рисом! Углевод!» — коротко рассказала о своем блюде артистка.

Примадонна ела, стоя рядом с кухонным шкафом из светлого дерева. В кадр также попала стена, облицованная пестрой сине-желтой плиткой и большая плита.

В конце видео Галкин сделал замечание своему сыну Гарри, обратив внимание на то, как тот «хрумкает», вызвав смешок у Пугачевой.

Instagram @maxgalkinru

На других кадрах, которые публиковал юморист в Instagram накануне, было видно, что кухня поделена на две зоны — столовую и непосредственно место для приготовления еды. Украшает пространство массивная люстра, картины в позолоченных рамах. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Максим Галкин снял Аллу Пугачеву в неожиданном ракурсе. 

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