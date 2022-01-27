Любимая Аллуся: Максим Галкин снял Аллу Пугачеву в неожиданном ракурсе

Максим Галкин не перестает восхищаться своей супругой Аллой Пугачевой, с большой нежностью делится ее редкими фотографиями на своей странице в Instagram, сопровождая каждую публикацию восторженными комплиментами.

На этот раз юморист запечатлел Примадонну во время прогулки по зимнему лесу. Пугачева позировала в модном пуховике от Khrisjoy и кокетливо пряталась за капюшоном, открыв только половину лица и пронзительный взгляд. Модные эксперты тут же бросились к калькуляторам и подсчитали — стоимость зефирно-розовой курточки звезды составляет около 90 тысяч рублей.

В семье Галкина и Пугачевой внимание явно сконцентрировано не на тратах на одежду, а на отношениях. У пары растут чудесные дети Гарри и Лиза, и когда не заняты работой, звезды наслаждаются общением друг с другом и наследниками. Несмотря на разницу в возрасте — Галкину 45, Примадонне 72 — и двадцатилетний стаж в браке, они без ума от любви. Поклонники безусловно верят в их чувства.

Instagram @maxgalkinru

«Аллуся», — коротко подписал пост с супругой Максим Галкин.

У Пугачевой тоже есть аккаунт в Instagram, хотя она нечасто пополняет его новым контентом. Но стоит появиться новому фото — фанаты ликуют. Они восхваляют стройность и моложавый вид звезды, ее роскошную жизнь в компании верного молодого мужа. Последнего, как его называла пять раз побывавшая в ЗАГСе певица.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Максим Галкин попросил астролога сделать предсказание и узнал о новой недвижимости.