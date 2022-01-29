«Хулиган и бандит!»: актера Николаева не пустили на церемонию «Золотой орел»

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 742

Организаторы премии «Золотой орел» не пустили в зал актера Валерия Николаева

«Хулиган и бандит!»: актера Николаева не пустили на церемонию «Золотой орел»

Фото: РИА Новости / Максим Блинов

Звезда сериала «День рождения Буржуя» в недавнем прошлом прославился несколькими скандальными выходками.

На вручении национальной кинопремии «Золотой орел», проходившей накануне в зале киностудии «Мосфильм», не обошлось без скандала. Охрана не пропустила на церемонию актера Валерия Николаева — секс-символа 1990-х, звезду сериалов «День рождения Буржуя» и «Родина ждет». Об этом сообщает сайт KP.RU.

Издание пишет, что попытка актера пройти на мероприятие обернулась унизительной сценой: секьюрити отказались пускать Николаева в зал, где раздавали заветные статуэтки.

«У меня бейджик „Пресса“. Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Instagram. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!» — прокомментировал ситуацию актер.

Героем скандалов Николаев стал в 2016 году, когда, будучи пьяным, устроил массовое ДТП в центре Москвы с несколькими пострадавшими. Актер провел 15 суток в заключении, однако после этого продолжил разгульный образ жизни и несколько раз оказался в центре скандальных ситуаций. Впоследствии свое поведение актер объяснил нервным срывом и затяжной депрессией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пришедший на шоу Бориса Корчевникова актер Валерий Николаев удивил поклонников располневшим видом и сединой.

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда

Последние новости

11:19
Истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы под Новгородом
11:11
Приемная дочь Николая Крючкова продала его дачу против воли 91-летней вдовы
10:54
Найден способ восстановить память после сильного стресса или инсульта
10:37
Гузеева об отношениях с расчетом: «Почему красивые девушки должны любить бедных?»
10:20
Живущий в особняке Владимир Винокур пожаловался на безденежье из-за «омикрона»
10:03
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда

Сейчас читают

ТОП-7 запретных слов: как нельзя называть своего ребенка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Экономический прогноз: во что инвестировать в 2022 году
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год