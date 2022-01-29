«Хулиган и бандит!»: актера Николаева не пустили на церемонию «Золотой орел»

Звезда сериала «День рождения Буржуя» в недавнем прошлом прославился несколькими скандальными выходками.

На вручении национальной кинопремии «Золотой орел», проходившей накануне в зале киностудии «Мосфильм», не обошлось без скандала. Охрана не пропустила на церемонию актера Валерия Николаева — секс-символа 1990-х, звезду сериалов «День рождения Буржуя» и «Родина ждет». Об этом сообщает сайт KP.RU.

Издание пишет, что попытка актера пройти на мероприятие обернулась унизительной сценой: секьюрити отказались пускать Николаева в зал, где раздавали заветные статуэтки.

«У меня бейджик „Пресса“. Я хотел снять видео, чтобы опубликовать в Instagram. Но, видимо, это никому не надо. Да меня постоянно не пускают. Я же хулиган и бандит!» — прокомментировал ситуацию актер.

Героем скандалов Николаев стал в 2016 году, когда, будучи пьяным, устроил массовое ДТП в центре Москвы с несколькими пострадавшими. Актер провел 15 суток в заключении, однако после этого продолжил разгульный образ жизни и несколько раз оказался в центре скандальных ситуаций. Впоследствии свое поведение актер объяснил нервным срывом и затяжной депрессией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пришедший на шоу Бориса Корчевникова актер Валерий Николаев удивил поклонников располневшим видом и сединой.