Умереть — не встать: ритуальное агентство запустило эротическую рекламу гробов

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 773

Ударный маркетинг московских похоронщиков прокатился волной по сети, вот правда неясно, повысит ли нестандартный ход продажи.

Фото, видео: Depositphotos / belchonock; T.me @rlz_the_kraken

Стройные и пышногрудые девушки на рекламных баннерах с давних пор являются одним из главных двигателей торговли во всем мире. Но всегда ли они уместны? Маркетологи одного из московских ритуальных агентств, судя по всему, в положительном ответе на этот вопрос не сомневаются.

По социальным сетям разлетелся поразительный ролик — на нем запечатлен так называемый бекстейдж эротической фотосессии для продвижения главного товара похоронной конторы — гробов. Дамы штучно и по парам принимают сексуальные позы рядом или даже внутри деревянных коробов. Красивые резные троны, драпировки, оплывшие свечи в чугунных подсвечниках, длинные волосы, ноги и туфли на шпильке.

Пользователи сети смеются сквозь слезы: гробы разойдутся как горячие пирожки и станут самым ходовым товаром в столице! Пора запускать семейные предложения типа «Три по цене двух», «Каждый пятый — бесплатно» и «Венок в подарок»!.. Пожалуй, относиться к смерти философски и с юмором — один из действенных способов побороть главный страх любого живого существа. Но связать этот подход с мыслью о продолжении рода было идеей, мягко говоря, экстравагантной.

Примечательно, что девушки отработали свои зарплаты максимально профессионально. Будто и не в гробу изгибали свои изящные спины. В названии конторы фигурирует слово «хороним», хотя многие пользователи сети убеждены, теперь ему больше подходит название «Поднимаем-из-гробов.ру».

Чтобы поддержать игривое настроение и отвлечь от мыслей вроде: «А что если я куплю гроб, в котором проводили эротическую фотосессию, для своей бабушки?», 5-tv.ru рекомендует полюбоваться снимками знаменитых грудастых красоток. Не бойтесь, там никакой погребальной тематики. Чистая красота.

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