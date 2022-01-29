Стройные и пышногрудые девушки на рекламных баннерах с давних пор являются одним из главных двигателей торговли во всем мире. Но всегда ли они уместны? Маркетологи одного из московских ритуальных агентств, судя по всему, в положительном ответе на этот вопрос не сомневаются.

По социальным сетям разлетелся поразительный ролик — на нем запечатлен так называемый бекстейдж эротической фотосессии для продвижения главного товара похоронной конторы — гробов. Дамы штучно и по парам принимают сексуальные позы рядом или даже внутри деревянных коробов. Красивые резные троны, драпировки, оплывшие свечи в чугунных подсвечниках, длинные волосы, ноги и туфли на шпильке.

Пользователи сети смеются сквозь слезы: гробы разойдутся как горячие пирожки и станут самым ходовым товаром в столице! Пора запускать семейные предложения типа «Три по цене двух», «Каждый пятый — бесплатно» и «Венок в подарок»!.. Пожалуй, относиться к смерти философски и с юмором — один из действенных способов побороть главный страх любого живого существа. Но связать этот подход с мыслью о продолжении рода было идеей, мягко говоря, экстравагантной.

Примечательно, что девушки отработали свои зарплаты максимально профессионально. Будто и не в гробу изгибали свои изящные спины. В названии конторы фигурирует слово «хороним», хотя многие пользователи сети убеждены, теперь ему больше подходит название «Поднимаем-из-гробов.ру».

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