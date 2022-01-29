«Лицо и голова в крови»: Сумишевский вспомнил детали ДТП с погибшей возлюбленной

Знаменитый певец до сих пор не смирился с гибелью своей Наташи. Для него она была всем миром.

Ровно год назад, 29 января, в семье знаменитого певца Ярослава Сумишевского произошла трагедия: случилось ДТП, в результате которого вскоре погибла его любимая женщина. Артист долго не мог прийти в себя, жил буквально в шоковом состоянии. Наконец, когда боль немного поутихла, он сумел вспомнить детали рокового дня.

Страшная авария произошла на 71-м километре трассы «Ачинск — Ужур — Троицкое» в Красноярском крае. Ярослава и его Наталью на очередной концерт вез глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но сил не рассчитал — на полной скорости машина влетела в автоцистерну.

Сумишевский признался, что почти всю недолгую поездку проспал. Выяснилось, что изредка музыкант просил Гулякова не торопиться и никого не обгонять, поскольку видел плохую дорогу. К сожалению, последний все проигнорировал.

«В какой-то момент произошел удар, но я спал и сразу не понял, что произошло. Был сильный шок. Потом я посмотрел на свою супругу, сидевшую на заднем сидении, — ее лицо и голова были в крови…» — цитирует Сумишевского сайт KP.RU.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Поклонникам в Instagram артист признается: он до сих пор не может поверить, что его любимой Наташи нет на свете. Женщина скончалась 6 февраля 2021 года, не приходя в сознание после аварии. Медики боролись за нее до конца.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ярослав Сумишевский отметил свой первый день рождения без любимой женщины.