Сумишевский отметил первый день рождения после смерти жены: «Незабываемый!»

Близкие и коллеги трогательно поздравили артиста и устроили в его честь салют.

Певец Ярослав Сумишевский отметил 38-летие. Личный праздник он провел в кругу друзей и коллег на гастролях в Кургане, не было рядом только супруги Натальи, которая погибла в начале года после страшного ДТП под Красноярском. Несмотря на это, артист назвал свой день рождения незабываемым. На фото и видео, которые Сумишевский опубликовал в Instagram, он действительно выглядит очень веселым и счастливым.

Друзья щедро одарили именинника, каждый из них произнес трогательную речь, поблагодарил за насыщенную творческую жизнь, похвалил его талант и искренность. Вместе с гостями звезда «Трех аккордов» спел песенку крокодила Гены из знаменитого мультфильма: «К сожаленью, день рожденья только раз в году».

«Спасибо всем большое за поздравления и подарки. Этот день рождения был незабываемый», — подписал свой пост Сумишевский.

Когда стемнело, певец с компанией отправился на улицу, где в его честь устроили салют. Позже исполнителю преподнесли праздничный торт, украшенный изображающей его с микрофоном в руках фигуркой. Герой вечера торжественно разрезал десерт и попробовал первый кусочек прямо с ножа. Поклонники подарили кумиру более 21 тысячи лайков и бесчисленное количество теплых пожеланий.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

«Ярославушка, тебе огромное спасибо за твое творчество, за твою душу, огромное сердце и безграничную любовь ко всем нам! Любим тебя всей душой, обнимаем всем миром!»

«Будьте счастливы, здоровы и всеми любимы! Пойте, улыбайтесь, несите свет на радость всем»;

«Счастье вам идет, не снимайте его никогда! Рада, что друзья смогли сделать для вас праздник и нарисовать улыбку. Вас все любят»;

«Счастья вам огромного!!! Вы его заслужили! Салют и торт прекрасны»;

«Вот, она, народная любовь к артисту, человеку»;

«Вы веселы, и это радует, проснулись, тяжелый сон уходит в небытие», — писали комментаторы.

Трагедия с женой Ярослава Сумишевского произошла 29 января на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое» в Красноярском крае. За рулем иномарки, в которой находился артист и Наталья, был организатор выступления и глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной. Мужчина погиб на месте ДТП. Супруга певца скончалась 6 февраля — лучшие врачи краевой больницы боролись за ее жизнь, но травмы оказались фатальными.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ярослав Сумишевский рассказал поклонникам о состоянии отца и брата, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию.