Сумишевский отметил первый день рождения после смерти жены: «Незабываемый!»

|
Оксана Тарасова
1 028

Певец Ярослав Сумишевский отметил первый день рождения после смерти жены в ДТП

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Близкие и коллеги трогательно поздравили артиста и устроили в его честь салют.

Певец Ярослав Сумишевский отметил 38-летие. Личный праздник он провел в кругу друзей и коллег на гастролях в Кургане, не было рядом только супруги Натальи, которая погибла в начале года после страшного ДТП под Красноярском. Несмотря на это, артист назвал свой день рождения незабываемым. На фото и видео, которые Сумишевский опубликовал в Instagram, он действительно выглядит очень веселым и счастливым.

Друзья щедро одарили именинника, каждый из них произнес трогательную речь, поблагодарил за насыщенную творческую жизнь, похвалил его талант и искренность. Вместе с гостями звезда «Трех аккордов» спел песенку крокодила Гены из знаменитого мультфильма: «К сожаленью, день рожденья только раз в году».

«Спасибо всем большое за поздравления и подарки. Этот день рождения был незабываемый», — подписал свой пост Сумишевский.

Когда стемнело, певец с компанией отправился на улицу, где в его честь устроили салют. Позже исполнителю преподнесли праздничный торт, украшенный изображающей его с микрофоном в руках фигуркой. Герой вечера торжественно разрезал десерт и попробовал первый кусочек прямо с ножа. Поклонники подарили кумиру более 21 тысячи лайков и бесчисленное количество теплых пожеланий.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

«Ярославушка, тебе огромное спасибо за твое творчество, за твою душу, огромное сердце и безграничную любовь ко всем нам! Любим тебя всей душой, обнимаем всем миром!»

«Будьте счастливы, здоровы и всеми любимы! Пойте, улыбайтесь, несите свет на радость всем»;

«Счастье вам идет, не снимайте его никогда! Рада, что друзья смогли сделать для вас праздник и нарисовать улыбку. Вас все любят»;

«Счастья вам огромного!!! Вы его заслужили! Салют и торт прекрасны»;

«Вот, она, народная любовь к артисту, человеку»;

«Вы веселы, и это радует, проснулись, тяжелый сон уходит в небытие», — писали комментаторы.

Трагедия с женой Ярослава Сумишевского произошла 29 января на 71-м километре автодороги «Ачинск — Ужур — Троицкое» в Красноярском крае. За рулем иномарки, в которой находился артист и Наталья, был организатор выступления и глава регионального Союза десантников Александр Гуляков. Он выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину, и столкнулся с автоцистерной. Мужчина погиб на месте ДТП. Супруга певца скончалась 6 февраля — лучшие врачи краевой больницы боролись за ее жизнь, но травмы оказались фатальными.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Ярослав Сумишевский рассказал поклонникам о состоянии отца и брата, которые тяжело перенесли коронавирусную инфекцию.

+12° Атмосферное давление 731 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
70.99
-0.07 82.64
0.02
Как поведут себя разные знаки зодиака, оказавшись на необитаемом острове

Последние новости

1:02
Путин заявил, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса
0:44
Королева Великобритании Елизавета II провела ночь в больнице
0:19
«Мы осиротели»: Яна Поплавская сообщила о смерти близкого человека
0:01
День Якова Дровопильца: что категорически нельзя делать 22 октября
23:58
«Локомотив» проиграл турецкому «Галатасараю» в матче группового этапа Лиги Европы
23:41
Тренер Туктамышевой сломала плечо во время занятия

Сейчас читают

Жорин о причине затяжной судебной тяжбы Петросяна и Степаненко: «Ее жадность»
Матери МакSим врачи сказали попрощаться с дочерью: «Мы ее не довезем»
Как поведут себя разные знаки зодиака, оказавшись на необитаемом острове
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету к COVID-19

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака